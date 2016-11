Viele junge Frauen stehen in einer langen Schlange vor dem Eingang und niemals kommen alle rein. Nein, das ist nicht der Auftritt der beliebtesten Teenie-Boygroup-Band aller Zeiten. Es ist eine Gerichtsverhandlung. Und ja, nach dem Entscheid dieser Verhandlung darf die Öffentlichkeit Eric Weber einen Nazi nennen. Gestern um 14 Uhr hat das Strafgericht Basel darüber befunden, ob der Polit-Querulant so bezeichnet werden darf. Es sei davon auszugehen, hiess es. Eric Weber beschuldigte in der Verhandlung Jürgen Saalfrank der Ehrverletzung, weil dieser ihn «Nazi» oder «Nazischwein» genannt haben soll.

Der Fall geht zurück auf den 12. März dieses Jahres. Weber verteilte Flugblätter vor der Post auf dem Claraplatz. Er wurde von einem Bodyguard begleitet. Zur gleichen Zeit hielt sich der Beschuldigte ebenfalls in der Stadt auf. Wie Saalfrank behauptet, sei er zufälligerweise an den beiden vorbeigelaufen. Er beschloss, auf Weber zuzugehen, und bezeichnete ihn als «Nazi». Daraufhin suchte Weber das Weite und Schutz hinter einem parkierten Auto. Ab hier gehen die Aussagen der Parteien auseinander.