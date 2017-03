Weil sich die Schnitzelbängger untereinander während der Fasnacht nicht live sehen können, ist vor vielen Jahren dieser Schlussabend entstanden. Es ist eine Erfolgsgeschichte; denn wenn der Vorverkauf beginnt, ist der Anlass innert weniger Stunden ausverkauft.

Die Bängger gehen am Klosterberg beim Kulissen- und Lieferanteneingang in den Musentempel und da treffen sie im Innern auf prickelnde Theaterluft. Kulisse, Stühle, Kostüme, Larven, Helgenständer, Instrumente sind ein Idyll.

Die Tambouren der Knaben- und Mädchenmusik stimmen gekonnt in den Abend ein. Dann der Eröffnungsvers von Dieter Moor: Er verflicht viele Themen in reinem Dialekt elegant und mit Tiefgang. Sensationell wie eh und je – so hat vermutlich im alten Rom Cicero begeistert - es ist Basler Rhetorik in höchster Vollendung. 1500 begeisterte Gäste applaudieren fest und warten auf 28 Bänke.

Die ganze Bandbreite der Bänggerwelt ist vertreten. In einem Vergleich mit der Musik reichte die Palette von Mozarts kleiner Nachmusik (Singvogel) bis Mussorgskys «Bilder einer Ausstellung» (Hansli Bargäld); von Stephan Eicher bis Metallica.

Es geht los. Der vierte Bangg ist Pierrot – und mit ihm kommt es zur ersten von vielen Ehrungen an diesem Abend. Er erhält einen wunderbaren Helgen für beeindruckende 30 Jahre auf der Route.

Immer allein, nicht einmal ein Helgenträger begleitet ihn - fast wie der einsame Hirte. Liebevoll seine Hommage an seine Frau. Ohne sie wäre er nicht auf der Route und sie näht auch die Kostüme, gibt er bekannt. Das Jubiläumsgoschdyym ist ihr besonders gut gelungen. Darin holt er sich den verdienten Dankesapplaus des Publikums ab.

Ein Grosser tritt ab

Der achte Bangg ist die Gasladärne - alle wissen es, es ist einmalig: 40 Jahre auf der Route, was für eine Leistung. Die Ehrung des Comités ist ergreifend und drückt die tiefe Bewunderung aus. Die schöne Überraschung der Gasladärne - sie sind noch so fit und zwääg, dass sie weitersingen. Chapeau. Ja, das Publikum freut sich ebenfalls. Ein lautes Bravo mit Applaus begleitet die fünf klassisch, würdig aussehenden Bängger an den Bühnenausgang.

Der letzte Bangg vor der Pause heisst Peperoni, es kommt zur nächsten Ehrung.

Auch er ist 30 Jahre auf der Route, der klassische, virtuose Bängger in der Kuh, er istkaum von der Fasnachtszene wegzudenken. Er erhält auch einen Helgen und den wörtlichen Dank vom Comité für seine jahrelangen Verdienste um das Schnitzelbanggwesen. Er eröffnet eine grosse Überraschung - die Kuh kommt nicht mehr, sie geht in den Stall, sagt der Bangger. Das Publikum reagiert spontan mit einer stehenden Ovationen des ganzen Theaters, Verneigung und Wehmut zugleich schwingen mit beim Abschied dieses Spitzenbanggs.

Die Bajassclique eröffnet den zweiten Teil. Bald kommt das Glettyse - auch 30 Jahre Jubiläum - die zwei schrägen Putzfrauen erhalten ebenfalls einen Helgen und die entsprechenden Lobesworte des Comités.