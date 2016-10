«Keine extreme Forderung»

Brandenburger sieht in ihrer Initiative kein Widerspruch zur aktuellen Steuerpolitik der Linken: «Die Initiative passt gut in die aktuelle Diskussion. Die Bürgerlichen wollen nur ihre Klientel entlasten, die Unternehmen und die Gutverdienenden. Wir wollen die entlasten, die wenig haben.» Zumal eine Erhöhung um einen respektive zwei Prozentpunkte keine extreme Forderung sei, so Brandenburger.

Die Initiative der Jungsozialisten stösst auch in der Mutterpartei auf viel Unterstützung. So sitzt etwa die frühere Juso-Präsidentin und amtierende SP-Grossrätin Sarah Wyss im Initiativkomitee. Auch SP-Präsidentin Brigitte Hollinger sagt: «Wir haben im Vorstand bereits letzten Sommer beschlossen, die Initiative zu unterstützen.» Die Forderung sei vertretbar, auch in ihrer Höhe. Die Initiative stehe nicht in Konkurrenz zur Finanzpolitik von Eva Herzog: «Wenn man bei den oberen Einkommen mehr Steuereinnahmen hat, kann man es nach unten auch weitergeben.

Die Diskussion um die Topverdienersteuer-Initiative dürfte entlang der politischen Grenze zwischen Linken und Bürgerlichen verlaufen. Auf der bürgerlichen Seite formiert sich auch bereits der erste Widerstand zu den Forderungen der Juso: «Es ist jetzt schon klar, dass wir dagegen sind», sagt FDP-Präsident Luca Urgese. «Wir haben Überschüsse in dreistelliger Millionenhöhe und selbst die SP-Finanzdirektorin sagt, dass es Spielraum für Entlastungen gibt.» Nun sei es an der Zeit, über Steuerentlastungen zu sprechen, statt über Erhöhungen. Zumal es ja auch entsprechende Vorstösse aus den Reihen der Linken gebe: «Aber wenn die SP sagt, ihre Steuermassnahmen seien für alle, meint sie das offenbar doch nicht so.»