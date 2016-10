Es war die letzte Etappe im Rennen um das Regierungspräsidium vor dem Wahlsonntag. Die drei aussichtsreichsten Kandidaten auf das Präsidialamt haben sich gestern Abend in der Offenen Kirche Elisabethen (OKE) zur Diskussionsrunde «Basel im Gespräch» getroffen. Auf kleinen, knorrigen Holzstühlen sassen Elisabeth Ackermann (Grüne), Baschi Dürr (FDP) und Martina Bernasconi (GLP) mitten im Gotteshaus. Dort stellten sie sich den Fragen von Moderator Frank Lorenz, Leiter der OKE, die «Basel im Gespräch» zusammen mit der bz organisiert.

Die interessantesten Ideen der Runde brachte Lorenz’ allerletzte Frage hervor: Welches Projekt würden die Kandidaten realisieren, wenn kein Parlament sie hindern und das Geld reichlich vorhanden wäre? Während Martina Bernasconi im Kulturbereich Gratisangebote schaffen würde, beispielsweise kostenlose Museumseintritte wie in London, würde Elisabeth Ackermann eine ökologische Siedlung im Hafen bauen. Den Vorschlag mit der grössten Sympathie im Publikum machte jedoch Baschi Dürr: «Ich würde ein wunderschönes, grosses Eisbärengehege im Zolli bauen lassen.»

Mit visionären Ideen war das Polit-Trio zuvor sparsam umgegangen. Niemand wollte sich so kurz vor dem Wahlsonntag aufs Glatteis begeben. Es war Moderator Lorenz, der die Kandidaten schliesslich doch etwas ins Schleudern brachte – als er plötzlich auf Englisch umschwenkte und wissen wollte, wie die Kandidaten als künftige Regierungspräsidenten ausländische Investoren von Basel überzeugen würden. Alle drei wiesen auf Englisch auf die hohe Lebensqualität in Basel hin, mehr (Dürr) oder etwas weniger (Ackermann) stilsicher. Als Lorenz danach auch noch die Ausdrucksfähigkeiten der Kandidaten auf Französisch testete, erhofften sich wohl alle drei göttlichen Beistand. Auch in Sachen Französisch bewies Dürr die besten Sprachkenntnisse.

Mehr Visionen, bitte

Stellung nehmen mussten die Kandidaten zum Thema Stadtentwicklung. Hier trauerte Bernasconi dem Projekt Rheinhattan nach. Das sei eine richtige Vision gewesen – ähnlich der Hafencity in Hamburg. «Das Quartier ist etwas vom genialsten, das ich je gesehen habe», sagte Bernasconi. Generell seien mehr Visionen gefragt: «Was, wenn wir die Kaserne gesprengt und heute dort einen See hätten?» Während Ackermann betonte, dass die Bevölkerung bei Bau- und Entwicklungsprojekten besser in Mitwirkungsverfahren eingebunden werden sollte, plädierte Dürr dafür, wegzukommen von Strukturen wie regelmässigen Treffen und Sitzungen beim Miteinbezug der Bevölkerung. Stattdessen brauche es mehr einzelne Schwerpunktprojekte.

Wo Basel in acht Jahren stehe, wollte Lorenz wissen. Offen und international soll die Stadt sein, sagte Bernasconi. Die Region Nordwestschweiz solle geeinter auftreten. Dürr will Wirtschaft und Gesellschaft möglichst viele Freiheiten ermöglichen. Und Ackermann Plätze schaffen, wo man sich ohne Verkehr begegnen könne.