Zwar postuliere die Verfassung die Gleichberechtigung aller, doch besagte Bevölkerungsgruppen würden heute auch in Basel weiter diskriminiert, heisst es in dem Vorstoss. Er fordert die Regierung auf, die Zuständigkeit zu klären und regt Sensibilisierungs- und Koordinations-Massnahmen an.

Zudem soll sich Basel-Stadt gemäss dem Vorstoss dem "rainbow cities network" anschliessen. Diesem Netzwerk gehören auch mehrere Schweizer Städte an. Der grosse Rat überwies die Motion mit 58 gegen 32 Stimmen.