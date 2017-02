Das Ja zum Umbauprojekt des Kasernenhauptbaus fiel deutlich aus. Warum? Weil die Argumente der Gegner ein Sammelsurium aus Interessen waren, die nicht wirklich zu überzeugen vermochten: zu teuer, zu viel staatliche Mitsprache, zu wenig deutliche Zusicherung an kleine Vereine, weiterhin dort sein zu dürfen. Die Fallhöhe bei diesen Gegenargumenten war zu gross für den Wähler, um daraus ein überzeugendes Nein gegen das Projekt ableiten zu können.

Die Gründe hingegen, weshalb es an der Zeit ist, den Kopfbau zu sanieren, leuchteten ein: Der Bau fällt zusammen, die Lage ist zu gut, um nichts daraus zu machen, ein Projekt wie dieses fehlt in Basel. Ausserdem ist es ein gutes Projekt, ein Kompromiss zwar, aber einer, der sich zeigen lässt. Auf der Rheinseite entsteht eine gedeckte Piazza, ein Aufenthaltsort für alle, die auch bei schlechtem Wetter gern draussen sind. Profitieren soll in erster Linie das Quartier, ein dicht besiedeltes Gebiet, das im Gegensatz zu allen anderen städtischen Vierteln wenig Freiraum zur Verfügung hat. Die Kosten? Ja, es ist keine billige Sache, doch mindestens drei Viertel des Betrages hätte auch für ein alternatives Projekt aufgewendet werden müssen. Und ein solches hätte bei einem Nein früher oder später auf den Tisch kommen müssen. Denn auch für die Gegner war stets klar: Das Haus muss saniert werden.

Die Gegner haben verloren, doch die Kaserne wird auch sie weiter beschäftigen. Sie haben angekündigt, den Verantwortlichen genau auf die Finger zu schauen und dafür zu sorgen, dass diese ihre Versprechen halten. Das geht vom kleinen Versprechen, Vereinen weiter ein Dach über dem Kopf zu gewährleisten, bis zur grossen Zusicherung, wonach keine zusätzlichen Steuergelder für den Betrieb des «Kultur- und Kreativzentrums» aufgewendet werden müssen. Die Kasernenbefürworter müssen nun beweisen, dass sie in der Lage sind, sich selbst zu finanzieren. Sie müssen Ideen generieren, die sich auch finanziell lohnen. Dabei müssen sie aber darauf achten, dass sie nicht zu einem elitären Tempel verkommen, sondern wie versprochen zu einem offenen Ort für das Quartier werden. Ein Spagat, der schwierig zu meistern sein wird.

Was ungeachtet der Pro- und Kontra-Argumente für das Projekt spricht: Eine Stadt, die Ausstrahlung haben will, braucht einen solchen Ort. Darum gilt nun: Vorwärts, Marsch für die Kaserne.