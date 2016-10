Der 49-Jährige wird Nachfolger von Nathalie Wappler, die beim Mitteldeutschen Rundfunk MDR zur Programmdirektorin gewählt wurde. Charles verfüge über langjährige Managementerfahrung in der Schweizer und der internationalen Kulturszene, schreibt SRF in einer Mitteilung vom Montag.

Als Abteilungsleiter Kultur verantwortet er künftig unter anderem Radio SRF 2 Kultur, die fiktionalen Eigenproduktionen, das Dokumentarfilm-Angebot und die Kulturplattform im Internet. Zusätzlich nimmt Charles Einsitz in der Geschäftsleitung von 3sat.

Als kaufmännischer Direktor am Kunstmuseum habe Charles massgeblich zur strategischen Neuausrichtung des Museums beigetragen, schreibt SRF. So sei denn auch die Zusammenlegung der Radio- und Fernsehredaktionen am neuen Kulturstandort Basel eines der wichtigsten Projekte des künftigen Abteilungsleiters.