Das Plakat ist uralt. Ein Stück an die Wand gekleistertes Papier mit einer Botschaft oder dem Bild eines Menschen in Übergrösse. Von Vorteil hängt das Plakat an einem Ort, an dem es jeden Tag viele Menschen sehen. Im Vorbeigehen, ohne dass man es merkt, prägen sich Botschaften und Gesichter ein. Die Parteien sind sich einig: Wahlkampf geht nicht ohne Plakat.

Zwar konnte bisher niemand beweisen, ob Plakate für den Wahlerfolg entscheidend sind. Eine Umfrage der Allgemeinen Plakatgesellschaft APG von 2015 zeigt nur, dass Strassenplakate die Menschen am ehesten dazu animieren können, an die Urne zu gehen. Plakate kommen in der Befragung auf 38 Prozent, gefolgt von Flyern (34 %) und Inseraten (31 %). «Die Sichtbarkeit einer Kampagne ist sehr wichtig und dafür sind Plakate ein wichtiger Faktor», ist SP-Präsidentin Brigitte Hollinger überzeugt.

Die SP gibt im Grossratswahlkampf mit 55’000 Franken am meisten für Plakate aus. Der Betrag entspricht knapp 19 Prozent des Wahlkampfbudgets. Weniger wendet das Bündnis aus Grünen, jungen Grünen und Basta auf: Zehn bis zwölf Prozent des Budgets, also etwa 12’000 Franken, investieren sie in Druck und Aushang von Plakaten, teilt Oliver Thommen, der Parteisekretär der Grünen Basel-Stadt mit.