In der Region Basel scheint Donald Trump keine Anhänger zu haben oder sie trauen sich nicht aus der Deckung. Auf jeden Fall hat sich in der nicht repräsentativen Umfrage der bz bei den US-amerikanischen Exppats niemand als Trump-Wähler geoutet.

Kathryn Edson, die für die «Democrats Abroad Switzerland» im Basler O' Neills Pub beim Birsig-Parkplatz von Dienstag auf Mittwoch eine Wahlnacht organisiert hat, überrascht das wenig. «Im September gab es in der amerikanischen Botschaft in Bern bei einer Veranstaltung eine Probeabstimmung. Von 100 Anwesenden hat nur einer für Trump gestimmt.»

An der Wahlparty haben ursprünglich 70 Personen teilgenommen. Morgens um 5 Uhr, als sich die Niederlage von Hillary Clynton klar abzeichnete, waren die meisten gegangen. Weitere demokratische Wahlpartys gab es in der Schweiz in Zürich und Genf – zu letzterer kamen 400 Personen.