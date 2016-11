Chronologisch darf ein solcher Abend nicht erzählt werden. Wenn Catering-Profi Hans Berchtold und Floss-Kapitän Tino Krattiger von «Atlantis»-Wirtin Claudia Danuser einen Apéro angeboten bekommen, ist es, wie es halt ist an Anlässen: Man plaudert, lacht, nippt am Getränk. Bloss, dass dieses an der traditionellen «Kinder in Brasilien»-Versteigerung ein Caipirinha und kein Cüpli ist. Womit wir mittendrin wären im Thema: Brasilien – und Zehntausende Strassenkinder, die eine Ausbildung machen konnten, weil in Basel spendable Damen und Herren Kunstwerke und Veranstaltungen ersteigern.

Am Donnerstag war es so weit. Zum 40. Mal schaffte es Auktionator Werner Edelmann, mit lockeren Sprüchen und Hintergrundwissen, die Gäste von einem exklusiven Event mit dem FCB, einem Besuch bei Ballettdirektor Richard Wherlock oder von einer Jim-Dine-Radierung zu überzeugen. Onorio Mansuttis Rolle ist während der Versteigerung eher die des Bildhalters, wobei es das Ganze ohne den Mann in Weiss nicht gäbe. Und so weckt dieser Anlass nostalgische Gefühle – jedes Jahr ein bisschen mehr. Manche Stammgäste weilen nicht mehr unter uns, Jean Tinguely etwa, der in den Anfängen live auf der «-tis»-Bühne malte. Diejenigen, die noch da sind, sind schon sehr lange da. Manche als Gäste, andere als Teil des Ganzen. «Eine Versteigerung ohne ein Gloor-Bild wäre undenkbar», sagt Edelmann, bevor er eine Zeichnung von Christoph Gloor feilbietet.

Es ist, als wäre die Welt da draussen nicht so schlecht, wie sie gerade ist, wenn die Mansutti-Familie zusammenkommt und der Physiotherapeut Urs Nufer erzählt, wie er vor 40 Jahren das erste Bild ersteigert hat. Es ist, als würde es der Wirtschaft gut gehen und als wäre es nicht mehr als recht, Tausende Franken für ein limitiertes Buch von und über HR Giger auszugeben. Den Leuten hier geht es um die Sache. Um die Kinder. Es geht aber auch darum, den Fotografen Mansutti zu unterstützen. Überhaupt ist die Veranstaltung Mansutti. Ohne ihn wäre alles nichts.

Und so macht es nostalgisch, dass nächstes Jahr bereits zum 41. Mal versteigert wird, dass Werner Edelmann dann zum 41. Mal «chumm, mir mache 8500» vorschlägt, und der Event am Ende doch für 10’000 Franken weggeht. Martin Egeler wird wieder kräftig mitsteigern, und der Auktionator wird die anderen Gäste aufklären: «Wissen Sie, das ist ein ehemaliger Mitarbeiter der Baufirma Egeler Lutz.» Es sind die Insider-Sprüche, die den Event zum Familientreffen machen, es sind Ausdrücke wie «läng mr s Gwehr!», die sonst kaum noch zu hören sind – und es sind Unikate und Exklusivitäten, die es im ganzen Internet nicht zu kaufen gibt.

Allen Sprüchen zum Trotz, Edelmann kann auch anders: «Wir vergessen immer, dass wir hier im Paradies wohnen.» Mansutti stimmt ihm zu, denn er weiss, wie es anderswo ist. Und plant drum mit dem Klosterbergfest schon den nächsten Benefiz-Event.