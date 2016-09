Nach über sechs Jahren folgt die zweite Verurteilung wegen der Sachbeschädigungen in der Innenstadt von 2010: Der Saubannerzug am späten Abend des 21. Mai rund um die Freie Strasse führte zu 22 demolierten Scheiben und Türen bei Verkaufsgeschäften, der Sachschaden betrug rund 270 000 Franken. Die Aktivisten stammten ungewöhnlicherweise aus den beiden Gruppierungen «Basel braucht mehr kulturelle Freiräume» sowie «Freudefüür an dr Cup- & Meischtefiir».

Wofür oder wogegen der 28-jährige Mann aus Zürich damals demonstrierte, sagte er am Dienstag vor dem Basler Strafgericht nicht. Er wollte weder zu den Vorwürfen Stellung nehmen, noch zu seiner Person Auskunft geben. Er sagte lediglich, er arbeite als Verteiler von Flyern und hänge Plakate auf.

DNA-Spuren überführten ihn

Nach den Ausschreitungen im Jahr 2010 fand man DNA-Spuren an Handschuhen, einer Schutzbrille und einem zusammengebundenen T-Shirt in einem Abfalleimer an der Freien Strasse. Die Zuordnung zum 28-Jährigen gelang aber erst im Jahr 2014, als der Mann bei einer Demonstration in Zürich kontrolliert wurde und seine DNA-Probe genommen wurde. Wie bei solchen Verfahren üblich, wird um die Interpretation der DNA-Beweise gestritten: Der Verteidiger kritisierte die Schlussfolgerung der Staatsanwaltschaft, wonach der Mann die Handschuhe und Schutzbrille zwingend selbst und als Letzter benutzt haben muss.

Doch das Dreiergericht sah die Schuld als erwiesen an und ging davon aus, dass der Mann auf der Flucht vor der anrückenden Polizei seine Ausrüstung in den nächsten Abfalleimer geworfen hatte. Dazu kamen weitere Delikte an einer Demonstration im September 2013 in Zürich.

Dort soll er eine Verhaftung behindert haben. Laut seinem Verteidiger habe er allerdings lediglich einen Kollegen beschützt, der von einem Zivilpolizisten attackiert worden sei. Das Dreiergericht verurteilte den Mann am Montag wegen Landfriedensbruch, Gewalt gegen Beamte, Begünstigung und qualifizierter Sachbeschädigung. Der Mann ist vorbestraft und war an den Ausschreitungen vom 25. Juni 2016 am Barfüsserplatz ebenfalls dabei: Er sass mehrere Wochen in Untersuchungshaft, dieses Verfahren läuft noch.

«Sie handeln offensichtlich aus Überzeugung», kommentierte Gerichtspräsidentin Dorrit Schleiminger. Zwar gelte gegenüber den neuen Vorwürfen die Unschuldsvermutung, die Umstände seiner Verhaftung zeigten aber, dass er sich von der gewaltbereiten Szene bis heute nicht distanziert hat. Deshalb sprach das Gericht die Strafe von 18 Monaten unbedingt aus. Der Mann kann das Urteil noch an das Appellationsgericht weiterziehen.

Frau bekam bedingte Strafe

Wegen des Saubannerzuges im Mai 2010 wurde bereits eine Frau aus Basel zu einer bedingten Gefängnisstrafe von 20 Monaten verurteilt, das Appellationsgericht hat diese Strafe im Dezember 2015 bestätigt. Auch bei ihr kamen weitere vergleichbare Delikte hinzu, sie verkehrt inzwischen aber offenbar nicht mehr in der Szene und profitierte daher vom bedingten Strafvollzug.

Auf dem Sachschaden von damals sind bis heute hauptsächlich die Ladenbesitzer und die Versicherungen sitzen geblieben. Die Demonstranten waren mit Sturmhauben, Handschuhen, Spraydosen, Gipserbeilen, Hämmern und Schutzmasken ausgerüstet. Auf der Flucht vor der Polizei wurde vieles weggeworfen, seither schlummern in der Polizei-Datenbank diverse DNA-Profile. Die Vorwürfe wegen Sachbeschädigung verjähren normalerweise nach zehn Jahren, bei grossen Schäden allerdings erst nach 15 Jahren.