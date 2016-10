Am 22. September schickte die bz rund 25 Kulturchefs und Kulturschaffenden eine Mail mit folgenden Fragen: «Welchen Regierungspräsidenten, welche Regierungspräsidentin hättens denn gern? Weshalb diese Person? Und was wünschen Sie sich von ihr für die Basler Kultur?» Vorsichtshalber haben wir im Mail die drei zur Wahl stehenden Kandidatinnen und Kandidatinnen aufgelistet: Baschi Dürr (FDP), Elisabeth Ackermann (Grüne) und Martina Bernasconi (GLP).

Bis heute haben darauf zwei Personen eine Antwort geschickt. Weitere haben immerhin geantwortet, dass sie an einer solchen Umfrage nicht teilzunehmen wünschen. Wenige haben ihre Absage begründet. Der Rest ist Schweigen. Und uns bleibt nun nur noch zu mutmassen, warum Basels Kulturschaffende nicht bereit sind, kulturpolitisch Stellung zu beziehen.

Ein möglicher Grund: aus Angst. Vielleicht befürchten die Kulturschaffenden Repressionen oder zumindest Ärger, wenn Sie sich für eine Person aussprechen, die später nicht die Gewählte ist. Damit würden die Kulturverantwortlichen jedoch – glücklicherweise – die Macht des angehenden Regierungspräsidenten oder der Regierungspräsidentin überschätzen. Und Meinungsfreiheit, so sollte man meinen, ist ein gerade von Künstlern hoch geschätztes und gern ausgeübtes Recht.

Zu wenig Inhalte bekannt

Häufiger ist wohl ein zweiter Grund: Man weiss zu wenig über die kulturpolitische Ausrichtung der Kandidatinnen und Kandidaten. Mehrere Kulturschaffende haben genau das nach kurzer Rücksprache eingeräumt; denn sie wissen nicht, was die tun.

Man könnte sich natürlich informieren. Baschi Dürr hat in dieser und anderen Zeitungen über die ihm vorschwebende Neuorganisation der fünf staatlichen Museen Auskunft gegeben. Elisabeth Ackermann hat schon oft betont, sie stehe vor allem für «Kontinuität und Sicherheit in der Kulturpolitik». Martina Bernasconi soll an einem Podium laut gefragt haben, ob der Kanton zu viel «Staatshilfe» biete.

Zugegebenermassen bleibt das Kulturprofil der drei Kandidaten trotzdem schwammig. Mehr Eigenverantwortung für Museen, fordert Dürr. Mehr Emigranten ansprechen, sagt Ackermann. Mehr (ausländische) Firmen sollen in Basler Kultur investieren, wünscht sich Bernasconi. Doch wie soll das alles konkret umgesetzt, politisch gestaltet werden?

Auf die Umfrage geantwortet haben der Leiter des Jungen Theaters Basel, Uwe Heinrich, sowie Marc Joset, Präsident des Vereins Kulturraum Roxy – anstelle von Roxy-Leiter Sven Heier. Joset verbindet «mit der Wahl von Elisabeth Ackermann die Erwartung», dass über eine städtische Unterstützung des Roxy Birsfelden neu verhandelt werde – schliesslich kämen gut die Hälfte der Zuschauer aus Basel-Stadt.

Heinrich, offenbar von Kollegen gewarnt, er könnte dem Theater mit einer Stellungnahme schaden, bietet eine diplomatische Auslegeordnung, eine Einschätzung aller drei Kandidaten. Er wisse aber zu wenig über deren Verhandlungsgeschick. Er könne nur hoffen, dass sie sich nach den Wahlen daran erinnern werden, dass ihnen «Integration» und «Vermittlung» wichtig sei. Beides biete das Junge Theater Basel bereits in Fülle.