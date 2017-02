Erstmals fand das «Forum», wie die interne Lehrerkonferenz heisst, in Abwesenheit von Schulleiterin Marianne Schneider statt. Sie war in den vergangenen Tagen zum Ziel einer Reihe von Vorwürfen geworden. Die Pensenlegung missbrauche sie als Führungsinstrument, kritische Lehrer würden benachteiligt, deren aktive Mitsprache werde unterdrückt, schrieb die bz nach zahlreichen Gesprächen mit ehemaligen und aktuellen Lehrern. Auch die Schüler haben sich zu Wort gemeldet: Die schlechte Stimmung wirke sich auf das Lernklima aus, die Unterrichtsqualität leide.

Das hat gesessen. «An der Forumssitzung haben wir vom Kollegium hauptsächlich den Image-Schaden des KV besprochen», sagt Mathias Reddy. Er hatte die ausserordentliche Sitzung nach den verschiedenen Medienberichten vergangener Woche einberufen. Das Kollegium einigte sich gestern indes darauf, dass man beim Verband die Beschwerden über Schneider deponieren wolle. Geplant ist eine gemeinsame Stellungnahme. Die Probleme wolle man intern lösen. Daran wird auch deutlich: Die Lehrer wollen nun den Ball flach halten. Man hat sich auch darauf geeinigt, dass nur Reddy gegenüber den Medien Auskunft gebe.

Daran gehalten haben sich aber nicht alle. Über eine weitere Lehrkraft ist zu erfahren, dass sich nun auch der Kaufmännische Verband eingeschaltet hat. In einer aufgelegten Stellungnahme unterstrich er sein Bestreben, an Marianne Schneider festzuhalten. Auf jeden Fall wolle man den Eindruck vermeiden, mal wolle die aktuelle Schulleiterin ausbooten. Eigentlich hätte man jetzt die Stelle von Schneider ausschreiben wollen, da sie nächstes Jahr in Pension geht. Die Anzeige wird nun erst in einem halben Jahr geschaltet.

Es gibt aber auch eine Gruppe von Lehrern, die damit ihre Anliegen nicht genügend vertreten sehen. Neben den Lehrern haben auch Angestellte aus der Verwaltung des KV teilgenommen. «Die anwesenden Vertreter der Administration vor allem natürlich die Assistentin der Schulleitung haben die Veranstaltung offenbar konzentriert verfolgt und werden– so meine Vermutung – alles direkt weitergeben», schreibt eine Lehrperson in einem Mail an die bz.

GPK wird wohl aktiv

Ihnen bleibt nun die Hoffnung, dass sich die Politik der Sache annehme. Politische Vorstösse liegen zwar noch keine vor, doch spätestens im Sommer, wenn der nächste Jahresbericht der Geschäftsprüfungskommission (GPK) ins Haus steht, könnte die Debatte auch in den Grossen Rat gelangen. Schon vor einem Jahr hielt die GPK fest: «Die GPK empfiehlt, bei der Aufsicht auch weiche Faktoren zu berücksichtigen und damit der Gefahr von Qualitätseinbussen und der Möglichkeit eines Reputationsschadens zu begegnen.» Damit wird aber auch klar, auf welcher Ebene die GPK ihren Einfluss geltend machen kann: Sie nimmt höchstens das Erziehungsdepartement und dessen Aufsicht in die Pflicht. Die Handelsschule ist unabhängig, der Kanton bezieht aber Leistungen, für die er – abhängig von den Schülerzahlen – jährlich rund 17 Millionen Franken bezahlt. Kommentar rechts