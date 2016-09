Lonza? Genau: Das ist das bemerkenswerte Hochhaus von Suter & Suter beim Basler Bahnhof SBB, ein Beispiel guter Architektur in der Stadt. Hier hat die Firma den Hauptsitz, die Verwaltung. Einzig die Form – im Grundriss ein Doppeltrapez – erinnert entfernt daran, dass Lonza etwas mit Chemie zu tun hat. Produktion, Forschung und Entwicklung, das alles ist heute über die ganze Welt verstreut: In Köln, in Slough bei London, an der US-Ostküste, und selbstverständlich im Wallis, in Visp, wo die Wiege der Firma liegt. Lonza, das ist dieser ungestüme Bach, der vom Lötschental hinunterschiesst und bei Gampel in die Rhone mündet.

Anspruchsvolle Arbeiten

Ab Oktober wird Basel jedoch nicht mehr nur Hauptsitz sein. Sondern es wird auch Forschung betrieben. Lonza baut im Businesspark Stücki in Kleinhüningen eine Abteilung mit vorerst 25 Mitarbeitenden auf, die sich auf spezielle Darreichungsformen und Kombinationen von hoch komplexen Medikamenten spezialisiert. Dabei arbeitet Lonza beispielsweise mit kleineren Pharma-Firmen zusammen, die in diesem Bereich zu wenig spezialisiert sind, oder mit Grossfirmen, die gerade in Kapazitätsengpässen stecken.

Der Name Lonza erscheint auf einer Medikamentenpackung nie, weil Lonza «nur» zuliefert oder das Produkt in seine Endform bringt. Eine besondere Herausforderung ist die Verbindung von biologischen und chemischen Stoffen, die sogenannten Antikörper-Konjugate. Im Oktober nimmt die Formulierungs-, Analyse- und Qualitätsabteilung die Arbeit auf, gegen Ende 2016 eine Produktionsstätte für Medikamente in vorklinischen und klinischen Tests.

Warum Lonza auf Basel gekommen ist, scheint klar: Hier sind die hoch spezialisierten Fachleute zu finden. Hanns-Christian Mahler, der dem neuen Labor vorsteht, war beispielsweise zuvor bei Roche tätig. «Dass sich die neue Abteilung in der gleichen Stadt wie der Hauptsitz von Lonza befindet, ist eher Zufall», sagt Lonza-Sprecher Dominik Werner. Es stelle dem Standort Basel jedenfalls ein gutes Zeugnis aus, trotz Unsicherheiten wegen der Masseneinwanderungsinitiative.