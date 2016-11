Herr Nägelin, sprechen wir zuerst über ein weltpolitisches Ereignis: Wie haben Sie die US-Wahlen verfolgt?

Ich bin nicht um drei Uhr morgens aufgestanden, falls Sie das meinen. Aber natürlich habe ich Sie verfolgt.

Trump oder Clinton?

Weder noch. Ich finde es ein Armutszeugnis, dass so eine grosse Nation diese beiden Kandidaten zur Wahl hatte.

Wen hätten Sie denn lieber gehabt?

Ich hätte mir jemand Jüngeres vorgestellt. Jemanden auch, der auf Europa einen Schritt zugehen kann. Im Moment ist es offen, wie sich das entwickeln wird.

In der Analyse stellen viele fest: Der Kampf gegen das «Establishment» soll den Ausschlag gegeben haben. Eine Strategie, die auch die SVP fährt. Doch sind nicht etwa Baschi Dürr und Conradin Cramer auch Teil einer Basler «Classe Politique»?

Es ist wichtig, dass eine neue Sicht in die Regierung Einzug hält. Der Verwaltungsapparat wurde aufgeblasen, es wurden Arbeitsgruppen gebildet, Stellen geschaffen … Ich bin einer aus dem Volk.

… vor allem aber auch von bürgerlicher Seite: Christoph Eymann (LDP) hat als Erziehungsdirektor viele neue Stellen geschaffen – durchaus strukturbedingt, wenn es mehr Schüler gibt, braucht es mehr Lehrer. Dennoch: Auch Bürgerliche haben diesen Staat gebildet, oder nicht?

Es geht mir nicht um Lehrer, dort leuchtet es mir auch ein. Ich setze mich für einen schlanken Staat ein, es braucht weniger Verwaltung, Stäbe oder Arbeitsgruppen. Ich befürworte flache Hierarchien.

Meine Frage zielte ursprünglich auf das Establishment ab. Ist dieses in Basel links?

Ja, häufig.

Was ist denn mit Dürr und Cramer? Gehören diese nicht zur «Classe Politique»?

Politische Funktionsträger gehören in Basel-Stadt dazu. Es braucht aber jetzt in der Regierung einen neuen Schwung.

Was unterscheidet Sie von den anderen bürgerlichen Kandidaten?

In Bezug auf Basel-Stadt haben wir gemeinsame Ziele, da unterscheiden wir uns wenig. In der Exekutive werden wir am selben Strick ziehen, damit wir eine Chance gegen Rot-Grün haben. Es gibt unter den Parteien feine Unterschiede. Zum Beispiel bei Steuersenkungen oder der Sicherheit sind die SVP-Forderungen vielleicht etwas extremer.

Die SVP hat hier Wähleranteile verloren. Liegt das auch an einem mangelnden Profil?

Wir haben gleich viele Sitze wie bisher.

Das stimmt, aber Wähleranteile auf national vergleichsweise tiefem Niveau verloren.

Ja, in einem sehr kleinen Bereich und in Basel-Stadt haben wir vier bürgerliche Parteien, wovon wir die Wählerstärkste sind. Der Wähleranteil ist so gross, dass er eine Vertretung in der Exekutive verdient. Wir haben ein klares Profil, wir sind vielleicht in der Ausdrucksweise etwas pointierter als die anderen Bürgerlichen.

Aus dem ersten Wahlgang gibt es zwei Interpretationen: Einerseits wurden Sie von der Linksaussen-Politikerin Heidi Mück (Basta) überholt. Auf der anderen Seite haben Sie so viele Stimmen geholt wie kein SVP-Kandidat zuvor. Was ist jetzt die bessere Strategie: Das eigene Profil schärfen oder die Unterschiede zu den anderen Bürgerlichen klein halten?

Also, zuerst zur Interpretation: Das Resultat ist gut, die bürgerliche Zusammenarbeit funktioniert. Ich habe mehr als doppelt so viele Stimmen geholt als jeder andere SVP-Kandidat zuvor. Mein Profil kennt man, ich bin seit 16 Jahren in der Politik. Das Profil ist wichtig.

Ein Unterschied wäre: Sie unterstützen die Initiative «Gegen fremde Richter».

Ja, ich meine, ich habe unterschrieben. Es gibt so viele Dinge zu unterschreiben. Mir ist wichtig, nicht fremdbestimmt zu werden. An den Menschenrechten müssen wir festhalten, wie es auch in der Bundesverfassung festgehalten ist.

Was haben Sie beim AKW-Ausstieg gestimmt?

Beim Atomkraft-Ausstieg sind wir auf dem richtigen Weg, der kommt. Zentral ist das Tempo: Ich will keinen dreckigen Strom aus Kohlenkraftwerken oder maroden Atomkraftwerken importieren müssen.

Wenn ich Sie richtig verstehe: Sie sind für den Atomausstieg, aber nicht für die Vorlage, über die wir bald abstimmen?

Ich bin für den Ausstieg, aber gegen Atomstrom aus dem Ausland.

Was steht auf Ihrem Couvert: Ja oder Nein?

Ich habe Nein gestimmt, weil der Ausstieg so nicht möglich ist.

Hätten die Bürgerlichen mehr Chancen gehabt, wären sie mit einer Frau angetreten?

Das weiss ich nicht. Es hätte auch eine Frau vorhanden sein müssen.

Warum gibt es so wenige Frauen bei den Bürgerlichen?

Wir haben in der nächsten Legislatur zwei Frauen in der Fraktion – andere haben keine. Wir hätten aber gerne mehr. Warum das nicht funktioniert? Gute Frage. Die Entscheidung liegt beim Wähler.

Baschi Dürr hat seine Kandidatur für das Präsidium zurückgezogen. Was ging Ihnen da durch den Kopf?

Es ist wichtig, dass die Kandidaten über solche Fragen selbst entscheiden können. Er war richtig.

Handkehrum steht er Ihnen jetzt als Justizdirektor vor der Sonne …

… ich habe mich – im Unterschied etwa zu Heidi Mück – immer offen gegenüber allen Departementen gezeigt.

Spüren Sie aktuell die Unterstützung der LDP? Sie ist ja inzwischen eine wichtige Stimme.

Ja, diese spüre ich, sowohl von der Partei wie auch von Conradin Cramer.

Wie wollen Sie die bürgerliche Wende noch schaffen?

Wir müssen weiter aufzeigen, dass wir mit unseren Konzepten den Wohlstand in Basel mehren können. Wir wollen die Bürokratie eindämmen, die Wohnungssituation entschärfen und den Mittelstand entlasten.

Bis jetzt ist das nicht gelungen – im ersten Wahlgang haben Ihre Vorschläge nicht verfangen.

Da bin ich nicht einverstanden. Die bürgerliche Zusammenarbeit hat jetzt ihren ersten Anlauf genommen. Wir wollen weiterhin rüberbringen, dass die bürgerliche Mehrheit wichtig ist.

Sie haben vorhin gesagt, Sie wären für alle Departemente offen. Im Moment sieht es aber danach aus, dass Sie Hans-Peter Wessels verdrängen müssten.

Na ja, die Departemente sind ja noch nicht verteilt. Aber ich will ein Departement zum «Anfassen», wo ein Resultat sichtbar ist. Das Bau- und Verkehrsdepartement wäre so eines.

Was würden Sie besser machen als Hans-Peter Wessels?

Wessels verschläft Vieles. Beispielsweise den Gundelitunnel: Dieser würde die Verkehrssituation im Grossbasel stark verbessern. Oder das Herzstück: Hier hat er den SBB-Chef vor den Kopf gestossen und das Projekt gefährdet. Auch der Aeschenplatz oder die Osttangente sind Baustellen, die man angehen muss. Wessels betreibt eine ideologische Verkehrspolitik, das wäre bei mir nicht der Fall. Alle Verkehrsträger müssen in Konzepte miteinbezogen werden.

Wie würden Sie die Städteinitiative umsetzen? Das Volk hat 2010 beschlossen, den Autoverkehr um zehn Prozent zu reduzieren. Was ist ihre Strategie?

Es ist fraglich, ob das überhaupt umsetzbar ist. Was Wessels mit seinen Verkehrskonzepten erreicht hat, ist einzig die Zunahme des Suchverkehrs in den Quartieren. Also mehr und nicht weniger Verkehr.

Sie äussern Zweifel. Gibt es Volksentscheide, die nicht 1:1 umsetzbar sind?

Ja, nicht alle sind 1:1 umsetzbar. Es gibt noch andere Beispiele: Alpenschutzinitiative und Zweitwohnungsinitiative sind nicht 1:1 umgesetzt worden. Aber hier gilt: Mit dem Gundelitunnel könnte man den Verkehr oberirdisch reduzieren.

Gesetzten Falles, Sie würden nicht gewählt: Es wird gemunkelt, sie könnten die Nachfolge von Sebastian Frehner als Präsident der SVP Basel-Stadt antreten. Hätten Sie Interesse an diesem Job?

Im Moment stellt sich diese Frage nicht, sondern erst bei einer Vakanz. Das ist ein Entscheid, den die Parteibasis fällen muss. Im Moment strebe ich das nicht an, aber man soll niemals nie sagen.

Die bz interviewt die vier verbliebenen Kandidaten, die sich am 27. November für die zwei freien Sitze in der Regierung bewerben. Bereits erschienen: Baschi Dürr und Heidi Mück.