Themawechsel: SP-Ständerätin Anita Fetz nannte Sie und ihre Mitkandidaten Baschi Dürr (FDP) und Conradin Cramer (LDP) eine «Boygroup». Hat Sie das geärgert?

Nein, ich habe darin mehr Bewunderung herausgehört (lacht). Die prägnante Ausdrucksweise von Anita Fetz ist ja bekannt. Mich hat das nicht gestört.

Neben Ihren «Boygroup»-Freunden findet sich mit SVP-Mann Lorenz Nägelin auch ein Befürworter der Masseneinwanderungs-Initiative auf dem bürgerlichen Regierungsticket. Können Sie das als überzeugter Europäer mit Ihrem Gewissen vereinbaren?

Entscheidend ist das Gesamtpaket. Ich teile mit Lorenz Nägelin die bürgerliche Grundhaltung und eine gemeinsame Richtung in finanz- und wirtschaftspolitischen Fragen. Ich bin überzeugt, dass das Ja zur Masseneinwanderungs-Initiative schlecht ist für Basel. Gleichzeitig muss ich zur Kenntnis nehmen, dass auch in unserem Kanton knapp 40 Prozent für diese Initiative gestimmt haben – das ist weit mehr als die Wählerschaft der Basler SVP, die bei etwa 15 Prozent liegt.

Bei Abstimmungen im Grossen Rat haben sich die Positionen von CVP und SVP zuletzt angeglichen. Ist im bürgerlichen Lager ein Rechtsrutsch im Gang?

Die Basler SVP ist moderater geworden, sowohl punkto Positionen als auch im Ton. Das ist in der CVP-Basis registriert worden. Noch vor wenigen Jahren war die Unterstützung eines SVP-Regierungs- oder Ständeratskandidaten nicht mehrheitsfähig. Das hat sich geändert. Dies aber auch, weil die CVP sowohl in Basel als auch schweizweit wieder einen deutlich bürgerlichen Kurs fährt. Es hat wohl von beiden Seiten eine Angleichung stattgefunden.

Ist das eine gute Entwicklung?

Sie ist zumindest folgerichtig. Ich beobachte an der CVP-Basis und in der Bevölkerung in den letzten Jahren generell eine Verschiebung nach rechts. Diese Tendenz ist auch Ausdruck der internationalen Entwicklungen: Der islamistische Terror etwa führt zu einer Rückbesinnung auf unsere traditionellen Werte.

Das klingt nicht, als wären Sie damit hundertprozentig einverstanden. Weshalb sind Sie eigentlich bei der CVP?

Die CVP ist die Partei, die meinem Menschen- und Gesellschaftsbild am besten entspricht: Die Eigenverantwortung des Menschen ist für uns CVP-Mitglieder ein hohes Gut, das wir mit den anderen bürgerlichen Parteien teilen. Diese Eigenverantwortung geht für uns aber einher mit einer Verantwortung für andere. Diese Solidarität ist nach dem Subsidiaritätsprinzip aufgebaut. Zuerst kommt die Verantwortung in der Familie, dann jene in der Gemeinde, im Kanton und so weiter.