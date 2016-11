Es ist handgemacht, von hoher Qualität und exklusiv. Dennoch schrecken viele Menschen zurück, wenn sie das erste Mal von Luma-Fleisch hören. Denn die Herstellung dieses erfolgt unter der Verwendung von Schimmelpilzen. Verkauft das Luma Pop-Up-Restaurant seinen Kunden nun schimmliges Fleisch? Ganz und gar nicht.

Im Johnny Parker überwintern

Das Luma Pop-Up-Restaurant, das seine Türen am 15. Oktober geöffnet hat, verspricht seinen Gästen ein aussergewöhnliches Geschmackserlebnis in Sachen Fleisch. Durch Reifung mit Schimmelpilzen verändert es sich: «Das Fleisch wird so zarter und bekommt ein nussiges Aroma», erklärt Marco Tessaro, Erfinder von Luma-Fleisch. Der Schimmelteil wird vor dem Verzehr weggeschnitten und entsorgt, übrig bleibt nur das gereifte Stück. Haben die Besucher ihre Vorurteile abgelegt, sind sie oftmals begeistert vom Fleisch. «Natürlich ist es immer Geschmacksache, ob etwas einem gefällt. Aber wir haben viel gutes Feedback erhalten», so Tessaro. Für viele geht es neben dem Geschmack selbst auch um das Erlebnis. «Es ist etwas Neues, etwas, das man nicht jeden Tag serviert bekommt.»

Es ist aber etwas, das Tessaro und Mitgründer Lukas Oechslin der Bevölkerung auf keinen Fall vorenthalten wollen. Aus diesem Grund eröffneten sie Mitte Oktober das Luma Pop-Up-Restaurant im St. Johannspark, und zwar im Lokal des Parkcafés Johnny Parker. Dieses wird zwar durch den Tag hindurch weiter als Café genutzt, am Abend jedoch serviert das Pop-Up-Team Luma-Fleisch und weitere Köstlichkeiten. «Wir sind dankbar, die Infrastruktur, das Geschirr und die Küche des Johnny Parkers nutzen zu können. Dies macht sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch Sinn», so Tessaro. Denn das Pop-Up-Restaurant wird nur noch bis 1. April im St. Johannspark anzutreffen sein. Das kurze Gastspiel des Lokals basiert auf mehreren Gründen. Zum einen ist die kalte Jahreszeit optimal für Fleischrestaurants. «Im Sommer gehen die Leute nach draussen und grillieren selbst», sagt Tessaro. Zum anderen muss die Exklusivität gewährleistet werden. Denn es reizt die Kunden zu wissen, dass man das Produkt nur für eine geringe Zeit im Pop-Up erhält.

Edelschimmelpilze werden vielseitig in der Lebensmittelindustrie verwendet, beispielsweise zur Reifung von Käse, Herstellung von Bier oder in Form von Hefe im Brotteig. Vor acht Jahren kamen Marco Tessaro und Lukas Oechslin auf die Idee, auch Frischfleisch mit Edelschimmelpilzen zu reifen und so die Fleischqualität zu steigern. Eine Kombination, die auf Anklang stiess.

Fleisch online bestellen

Die Freunde nannten das Produkt Luma – eine Kombination ihrer Vornamen – und liessen es bald darauf patentieren. Vermarktet haben Tessaro und Oechslin das Produkt via Internet. In ihrer Online-Metzgerei kann ein Kunde Luma-Fleisch und weitere erlesene Delikatessen bestellen, und diese einfach mit der Post zu sich senden lassen. Dabei benutzen Tessaro und Oechslin ein spezielles Verfahren, das Fleisch schockartig einzufrieren. «So bleibt die Qualität erhalten», erklärt Tessaro. Das Angebot wird rege genutzt, täglich werden rund 50 Luma-Pakete versandt.