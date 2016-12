Behörden und Politiker arbeiten zusammen

Während der Oberrheinrat eine Art Parlament für die Trinationale Metropolregion Oberrhein ist, arbeiten in der Oberrheinkonferenz Behördenvertreter zusammen. Mit Guy Morin (Oberrheinkonferenz) und Helmut Hersberger (Oberrheinrat) kamen 2016 beide Präsidenten aus Basel. Dies erleichterte die Kooperation der beiden Strukturen und führten auch zur gemeinsamen Einladung in Liestal an Jacques de Watteville.

In gemeinsamen Briefen setzen sie sich zudem gegen Kontingente für Grenzgänger ein und unterstützen gegenüber Bundesrätin Doris Leuthard das Agglomerationsprogramm Basel der 3. Generation.

Themen waren im Oberrheinrat die Kooperation im Gesundheitsbereich und beim Arbeitsmarkt. So soll ein Preis für Firmen ausgelobt werden, die mehrsprachige Ausbildungen anbieten und bei lebensbedrohenden Diagnosen Behandlungen im nächstgelegenen Zentrum ermöglicht werden.

Neuer Präsident des Oberrheinrats ist der Lörracher grüne Landtagsabgeordnete Josha Frey. Die Oberrheinkonferenz übernimmt der Präfekt der Region Grand Est Stéphane Fratacci. (psc)