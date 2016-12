Gibt es für die vorwiegend älteren Mieter an der Mülhauserstrasse 26 im St. Johann-Quartier doch noch Hoffnung? Ihnen allen ist vom Kanton, der die Wohnungen verwaltet, wegen geplanter Sanierungen gekündigt worden – ihnen allen, bis auf eine einzige Partei. Diese sei von der Pensionskasse Basel-Stadt während neun Monaten schlicht vergessen worden, betont der Basler Mieterverband, der die Anwohner unterstützt. In einer am Freitag verschickten Mitteilung schreibt er von einem «Schnitzer» und einem «dilettantischen Fehler», der den Mietern neue Hoffnung bringe. Die auf Herbst 2017 geplante Leerkündigung dürfte damit geplatzt sein.

Selbst die Basler Regierung hatte sich in die Angelegenheit eingeschaltet. Mitte November hatte sie die Kündigungen als «leider unumgänglich» bezeichnet. Das zuständige Finanzdepartement sieht keine Alternative. Schon oft habe die Pensionskasse Basel-Stadt zusammen mit Immobilien Basel-Stadt Sanierungen in bewohntem Zustand erfolgreich durchgeführt. In diesem Fall aber sei das nicht möglich, da baulich sehr tief in die Liegenschaft aus den 1960er-Jahren eingegriffen werden müsse und auch die Wohnungsgrundrisse und -grössen verändert würden.

Die Mietparteien hätten aber eine Verlängerung der Kündigungsfrist von 3 auf 18 Monate sowie bei der Wohnungssuche gezielte Unterstützung erhalten. Mit Erfolg: Bereits nach wenigen Monaten habe fast die Hälfte der Mieter eine neue Lösung gefunden. Die Verbliebenen protestieren weiterhin unermüdlich gegen die Kündigungen.

Es droht lange Verzögerung

Die verantwortliche Pensionskasse scheine ihre eigenen Mieter nicht zu kennen, spottet nun der Mieterverband in seiner Mitteilung. Erst jetzt habe die Pensionskasse das Versäumte erkannt und nun auch der letzten verbliebenen Mietpartei die Kündigung ins Haus geschickt. Weder Immobilien Basel-Stadt noch die Pensionskasse Basel-Stadt waren am Freitagnachmittag für eine Stellungnahme zu erreichen.

Für den Basler Mieterverband ist klar: Mit der erst jetzt zugestellten Kündigung fange der Rechtsstreit um die Missbräuchlichkeit der Kündigung wieder bei Null an. Und: Eine gerichtliche Überprüfung könne «gut und gerne zwei Jahre dauern». Zudem bleibe laut Gesetz noch immer eine Erstreckung von bis zu vier Jahren. Damit könnten sich die geplanten Umbauarbeiten aus Sicht des Mieterverbands bis ins Jahr 2021 verschieben.