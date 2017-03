Public Eye hatte im Juni 2016 zusammen mit vier Partnerorganisationen einen kritischen Bericht über klinische Medikamentenversuche in Ägypten veröffentlicht. Darin wurde Roche und Novartis vorgeworfen, sie verstiessen gegen internationale ethische Richtlinien, da die Testpersonen mangelhaft über allfällige Nebenwirkungen und Risiken informiert würden und eine Nachbetreuung häufig nicht sichergestellt sei, wie die "Sonntagszeitung" schreibt.

Nach der Publikation machte Roche die mit Vornamen und Foto vorgestellte Patientin ausfindig und brachte sie dazu, zwei vorformulierte Dokumente zu unterzeichnen. Im einen zog sie ihre Aussage zurück, sie leide wegen des Medikamententests unter Nebenwirkungen. Im anderen ermächtigte sie einen mit Roche geschäftlich verbundenen Anwalt, rechtliche Schritte gegen Public Eye zu unternehmen.

Am 8. Februar schmetterte das Regionalgericht Bern-Mittelland jedoch das Gesuch ab, es sei Public Eye zu verbieten, in ihrem Bericht den Namen und das Bild der Frau zu verwenden. Oliver Classen, Sprecher von Public Eye, wirft Roche vor, die Frau vor ihren Karren gespannt zu haben. «Sollten solche Einschüchterungsversuche in der Pharmabranche Schule machen, wird es künftig noch schwieriger, die problematische Praxis der klinischen Versuche zu recherchieren.» Roche-Sprecher Dunant erwidert: «Die Frau wurde nicht zu einer Klage gedrängt. Roche hat sie aber unterstützt, weil sie mit dem Bericht nicht einverstanden war.»