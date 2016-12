Wir lassen das Jahr 2016 nochmals Revue passieren und präsentieren für jeden Monat den meistgelesenen Artikel der bz: Am 13. Ferbruar 2016 ist ein 13-jähriger Deutscher ist bei der geplanten Abreise aus den Ferien in Flumserberg SG verunfallt. Beim Warten auf den Reisebus rutschte er auf schneebedecktem Boden aus und stürzte rund 20 Meter in ein Bachbett.