Widersprüche zu seinen Motiven

Gegenüber Beamten machte er während der Geiselnahme immer wieder widersprüchliche Angaben zu seinen Motiven. Die zyprischen Behörden schlossen einen terroristischen Hintergrund schon bald aus. Der Mann scheine "äusserst labil" zu sein.

Offenbar wollte der Entführer zu seiner Ex-Frau, die in Larnaka auf Zypern leben soll. Der Entführer soll gefordert haben, einen Brief an seine Ex-Frau zu übergeben, die in Larnaka lebe. Er habe den Brief, der auf Arabisch geschrieben ist, an seine Ex-Frau aus einem Fenster des Flugzeugs geworfen.

Daraufhin forderte er die Freilassung von Häftlingen in Ägypten. Ausserdem verlangte er auch die Freilassung einiger oppositioneller Frauen in Ägypten oder wollte an einen anderen Flughafen gebracht werden.