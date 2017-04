Den Alterssitz hat Martin Michaeli (81) in Freienbach, Kanton Schwyz. Aus der grossen Villa mit Seeanstoss, die er vom Erotikunternehmer Patrick Stöckli übernommen hat, überwacht er sein Lebenswerk: den Schuhkonzern Mephisto. Die Fabrik liegt im lothringischen Sarrebourg, einer Gemeinde am Fuss der Vogesen. Auf halbem Weg konzentriert Michaeli nun seine Finanzen: in Ettingen, Baselland.

Michaeli gilt als eigenwilliger Patron, der gerne die Kontrolle behält und vor allem sich selbst vertraut. Sein Vermögen wird in Frankreich auf über 600 Millionen Euro geschätzt, in der «Bilanz»-Liste der reichsten Schweizer figuriert er in der Vermögenskategorie 900 Millionen bis eine Milliarde Franken.

Offizielle Geschäftszahlen gibt es keine. Gegenüber dem «Handelsblatt» beschrieb Michaeli selbst sein Misstrauen gegenüber den Finanzhäusern. Er sagte: «Wer einmal darum betteln musste, dass die Bank am Freitag die fälligen Löhne vorschiesst, wird dafür Sorge tragen, dass er nie wieder in eine solche Situation kommt.» Seit dieser Erfahrung sorge er dafür, dass sein Unternehmen immer aus eigener Kraft über die notwendige Liquidität verfügt.

Einen Einblick, wie es um Michaelis Liquidität steht, ergibt sich nun aus einer aktuellen Transaktion: Michaeli zügelte die Xanatum Investissements SA von Luxemburg in die Schweiz und meldete sie unter dem Namen Xanatum Finance AG in Ettingen an. Eindrücklich ist nicht nur das voll librierte Aktienkapital in Höhe von 428 Millionen Franken, sondern auch die Bilanzsumme von 560 Millionen Euro, bei Schulden von nur gerade 60 Millionen.

Von den Aktivposten sind nur gerade 180 Millionen Finanzanlagen. Knapp 330 Millionen Euro hält die Firma in Aktien und Obligationen, weitere 50 Millionen Euro sind reine Kontoguthaben. Bruno Leibundgut, Michaelis Basler Vermögensverwalter und Verwaltungsrat der Xanatum Finance AG, sagt auf Anfrage, strategische Gründe hätten zur Verschiebung der Firma von Luxemburg in die Schweiz geführt. Mehr wolle die Firma dazu nicht sagen.

Karriere eines Selfmademan

Die Lebensgeschichte von Michaeli ruft nach einer Verfilmung. Als junger Schuhingenieur aus dem süddeutschen Pirmasens wanderte er, 25-jährig, nach Amerika aus. Nach sechs Jahren hatte er dort genug verdient, um sich in Europa einen silbernen Mercedes mit rotem Lederpolster zu kaufen. Damit erkundete er den Standort für eine eigene Schuhfabrik, denn er wollte ein «Superunternehmer» werden, schrieb die «Bilanz», der Michaeli vor drei Jahren die Vorzeigekarriere nacherzählte.

In Sarrebourg, einem Städtchen westlich von Strassburg, wird er fündig und gründet 1965 die Schuhfabrikation Mephisto. Mittlerweile zählt das Unternehmen 2800 Mitarbeiter und produziert 20 000 Paar Schuhe, täglich.

Die Finanzen hat Michaeli schon länger in der Schweiz gebündelt. Bereits 1986 gründete er in Stans die nach seinem abgekürzten Vor- und Nachnamen gebildete Mima AG. Die Firma dislozierte 2001 nach Basel, 2011 übergab er das Mima-Präsidium seinem Sohn Marc. Physisch zügelte Michaeli Senior 2004 «aus Steuergründen», wie er der «Bilanz» sagte, von Sarrebourg in die Schweiz.

Keine Freude daran hatte der französische Fiskus, der ihm eine 50-Millionen-Euro-Nachsteuer androhte, sollte er innerhalb von fünf Jahren das Unternehmen verkaufen oder den Kindern überschreiben. Nachdem die Zürcher Gemeinde Kilchberg die Pauschalbesteuerung für Superreiche aufgehoben hatte, zog Michaeli 2010 ins steuergünstigere Freienbach weiter.

Für den Finanzstandort Ettingen haben allerdings weder Anstrengungen der Baselbieter Wirtschaftsförderer noch spezifische Steueranreize gesorgt. Grund ist vielmehr, dass mit der Bando Treuhand eine Revisionsgesellschaft mandatiert ist, die in Ettingen domiziliert ist. Der nächste Zuzug ist programmiert. Auch die Mima AG wird ins Leimental umziehen.