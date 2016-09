Hoffnung trotz bitterer Realität

Saleh ist heute kaum wiederzuerkennen. Sein Blick ist offen, er spricht mit den Händen, lächelt immer. Damals, im Heim, lagen seine Hände in seinem Schoss, sein Blick fixierte die Hände, er antwortet nur mit Ja oder Nein. Er wollte Coiffeur werden, traute sich nichts anderes zu. Jetzt sagt er: «Ich möchte eine Automechanikerlehre machen, dieser Beruf gefällt mir und ich kann Autofahren.» Er wisse, dass Autofahren in der Schweiz verboten sei in seinem Alter. Genau das möge er an diesem Land, dass es so viele Regeln gäbe und alles geordnet ablaufe. «Als meine Familie ankam, habe ich ihnen sofort alles erklärt. Ich habe ihnen gesagt, dass man ab 22 Uhr still sein und Rechnungen gleich bezahlen muss.»

Im Wohnheim ging Saleh jeden Morgen sofort zum Briefkasten und schaute, ob ein Brief für ihn gekommen ist. Seine Betreuer hatten für ihn ein Gesuch um Familiennachzug gestellt. Eines Tage kam der ersehnte Brief.

Er enthielt nicht, was sich Saleh erhofft hatte: Das Gesuch wurde abgelehnt. «Ehegatten und minderjährige Kinder sind unter gewissen Umständen für den Familiennachzug anspruchsberechtigt, Eltern und Geschwister nicht», sagt Lukas Schürch vom Staatssekretariat für Migration.

Pfarrei half bei Wohnungssuche

Eine Möglichkeit gab es aber noch: Die Mutter konnte bei der Schweizer Botschaft in Syrien um ein humanitäres Visum für sich und ihre Söhne ersuchen, was sie auch tat. Saleh hatte schon nicht mehr daran geglaubt, seine Familie in absehbarer Zeit wiederzusehen, als sein Betreuer vor gut einem Jahr verkündete: «Am Samstag kommen deine Mutter und deine Brüder in Zürich an!» Es ging Saleh sehr schlecht zu jener Zeit, Depressionen, sagt er, hätte er gehabt. «Ich meinte, mein Betreuer lüge mich an, damit ich wieder lache.» Der Betreuer log nicht.

Die Theologin Dorothee Becker kannte Saleh schon, bevor seine Familie hier war. Sie hilft einer anderen syrischen Familie, mit dessen Kindern Saleh befreundet ist. Und nun ist sie auch für Salehs Mutter und die Brüder da. Als diese aus der Notwohnung der Sozialhilfe hinaus mussten, half Becker ihnen bei der Wohnungssuche. Dutzende Besichtigungen, monatelang, aber: keine Zusage.

«Vier Kinder, alleinerziehend, Sozialhilfeempfänger, wenig Deutschkenntnisse, Flüchtling – mehr Minuspunkte gibt es gar nicht», sagt Becker. Schliesslich habe sie in Absprache mit ihrer Pfarrei eine Wohnung im Namen der Pfarrei gesucht. Das heisst: Die Pfarrei ist Mieter, Salehs Familie leben als Untermieter dort. Die Suche verlief erfolgreich.

Die Familie lebt in einer Parterrewohnung im Gundeli-Quartier, nahe der Schule der Kleinen und nicht allzu weit von der Kirschgarten-WBS entfernt, die Saleh besucht. Er geht gern zur Schule und schätzt es, nachmittags fast nie frei zu haben. «In Syrien hatten wir nur morgens Unterricht, am Nachmittag war uns langweilig», erinnert er sich. Es ist so ziemlich das einzige, was er an diesem Tag von früher erzählt. Saleh lebt jetzt. Möglicherweise zum ersten Mal richtig, ohne Angst.

Das Dunkle ist noch ein Thema

Das ist es auch, was ihn für seine Mutter freut. «In Syrien musste sie Angst haben und ab 18 Uhr zu Hause bleiben. Hier kann sie auch abends hinaus gehen.» Die Dunkelheit ist trotzdem noch ein Thema, die Brüder etwa, die weinten nachts, sagt Saleh. «Sie haben Angst wegen Krieg und so.»

Sein grösster Traum ist in Erfüllung gegangen. Doch Saleh träumt weiter. Davon, eines Tages eine permanente Aufenthaltsbewilligung zu bekommen. Dann will er mit seinem Onkel die Cousins und Tanten in Deutschland und Holland besuchen. Noch geht das nicht: Saleh und seine Familie dürfen die Schweiz nicht verlassen, nicht einmal nach Weil am Rhein dürfen sie gehen. Und eines Tages heisst es dann vielleicht plötzlich: Jetzt müsst ihr das Land verlassen. Saleh träumt davon, dass dieser Moment nie eintrifft.