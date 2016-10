Ab Samstag wird im Totentanz-Park zwei Wochen lang getanzt, bis die Knochen klappern. Denn zum Tanz auf der Bühne lädt kein Geringerer als der Tod. Das Gerippe ist mit einem Fitness-Velo verbunden. Besucher können den Tod also, indem sie in die Pedalen treten, zum Tanzen bringen oder mit ihm zusammen das Tanzbein schwingen.

Hinter dem Projekt stecken Carmen Bregy, Michael Bangert und Matthias Buschle vom Verein Totentanz. Sie haben das Künstler-Duo Gerda Steiner und Jörg Lenzlinger eingeladen, eine neue Idee für den Totentanz zu entwickeln. Die beiden Künstler sind immer wieder mit ungewöhnlichen Projekten aufgefallen: So haben sie im Jahr 2013 das Kunstmuseum Chur in einen Nationalpark verwandelt.

Nun bauen sie auf dem ehemaligen Friedhof vor der Predigerkirche Marktstände auf, und lassen so die beiden Urgesteine der Basler Kultur, – die Herbstmesse und den Totentanz – miteinander verschmelzen. Sie möchten zeigen: «Das Leben gibt es nicht ohne den Tod. Der Tod ist mitten im Leben ein lebendiger Mitspieler.»

Bezahlt wird mit Knochen

Auf den ersten Blick sehen die Holzhäuschen genauso aus, wie andere Messe-Stände. Aber hier werden nicht die neusten Küchenraffeln feilgeboten und es gibt auch keine Duftöle zu kaufen. Bezahlt wird sowieso nicht mit Geld, sondern mit unterschiedlich grossen Knochen, die man an der Knochenbank beziehen kann.

Es sind Welten, die aufeinander treffen. Messebesucher auf der Suche nach einer heissen Schoggi oder Weihnachtsgeschenken, finden sich plötzlich vor einem Zuckerstand wieder, der Sarg-Crèmeschnitten verkauft. Sie können selber in einen Sarg steigen und Radieschen von unten betrachten. «Diese Konfrontation ist das Spannende», sagt Steiner. «Der Tod taucht überraschend auf, an einem Ort, an dem alle munter sind und das Leben geniessen.»

Todernster Spass