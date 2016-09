Guy Morin ist noch bis Februar 2017 Basler Regierungspräsident. Ihm bleibt weniger als ein halbes Jahr Zeit, um an seinem politischen Erbe zu arbeiten. Ein Anliegen, das Morin sehr wichtig ist, ist die Aufgleisung der kantonalen Museumsstrategie. Ihm liegt besonders die Öffnung der fünf staatlichen Museen Basels für neue Bevölkerungsgruppen am Herzen: «Wir möchten Museen, die für alle zugänglich sind», sagt Morin.

An den Eintrittspreisen schrauben

Um das zu erreichen, will der Noch-Regierungspräsident auch bei den Eintrittspreisen ansetzen: Denkbar seien im Vergleich zu heute weitere Rabattsysteme, Aktionstage – oder Gratiseintritte in die Dauerausstellungen der staatlichen Basler Museen. Den kostenlosen Zugang sieht Morin nicht als Königsweg, sondern als eine Massnahme von mehreren, die auch gemeinsam als Paket umgesetzt werden könnten. Immer mit dem Ziel, auch Besucher in die Museen zu holen, die bisher mit Kunst nicht viel anzufangen wussten.

Die Idee des Gratiseintritts verfolgt Morin seit 2014. Seine potenzielle Nachfolgerin, Elisabeth Ackermann, brachte sie gestern im Interview mit der bz ebenfalls auf. Zurzeit scheint es allerdings nicht so, dass Ackermann ihren grünen Parteikollegen Morin wird beerben können: Im Kampf um das Präsidialamt liegt sie laut der ersten Wahlumfrage der bz und der «Tageswoche» hinter Baschi Dürr (FDP) zurück. Ob der liberale Dürr die Museumsstrategie des grünen Morin in dessen Sinne weiterführen würde, darf zumindest bezweifelt werden. Vielleicht will Morin auch darum vorwärts machen: «Wir sind mit grossem Eifer daran, die neue Strategie für die Museen auszuarbeiten», sagt er. Ob es noch in seiner Amtszeit zu definitiven Beschlüssen kommt, will er nicht vorhersagen.

Die Besucher gratis einzulassen, das hat auch die Museumsdirektorenkonferenz der fünf staatlichen Basler Museum Ende 2015 geprüft. Dabei kam sie zum Schluss, dass das nicht bei allen fünf Museen realisierbar wäre, unter anderem wegen der finanziellen Kompensation, die dadurch nötig würde. Der Einnahmeeinbruch fiele bei einigen Häusern höher aus als bei anderen. Welche Beträge den Museen entgehen würden, will man beim Kanton nicht preisgeben.