Neue Betten für die Basler Hotellandschaft: Seit Mitte Juli beherbergt das Motel One am Barfüsserplatz Gäste in 143 Zimmern. Es ist das erste Haus der deutschen Budget-Design-Hotelgruppe in der Schweiz. Am Donnerstag feierte es offiziell Eröffnung.

Das Hotel hebt sich durch sein bunt und knallig gestaltetes Interieur von der Konkurrenz ab. Es siedelt sich im unteren Preissegment an: Ein Einzelzimmer ist ab 98 Franken pro Nacht zu haben. Damit bewegt es sich auf dem Niveau des nahegelegenen Stadthofs, wo das günstigste Einzelzimmer 80 Franken kostet. Wer im Ibis Budget Hotel an der Grosspeterstrasse übernachtet, bezahlt 75 Franken pro Nacht, logiert dafür nicht ganz so zentral. Die Lounge des Motel One hat der Basler Graffiti-Künstler Adrian Falkner alias «Smash 137» gestaltet.

Bei Basel Tourismus freut man sich ob des Hotelneulings in der Stadt. Laut Sprecher Christoph Bosshardt profitiert Basel vom Motel One: «Dank der zentralen Lage und den preiswerten Zimmern zieht das Hotel möglicherweise Touristen an, denen eine Übernachtung in Basel bisher zu teuer war.» Ausserdem verstärke der neue Mitbewerber den Konkurrenzkampf unter den Hotels, was grundsätzlich gut sei für die Destination Basel, wie Bosshardt sagt: «Das zwingt die arrivierten Hotels, innovativ zu bleiben.» (MWA)