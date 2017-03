Opern und Märchen haben etwas gemeinsam: Sie sind häufig irreal oder surreal, und wenn wir Glück haben, enden sie ebenso, nämlich glücklich. Das geschieht gerade auch in Opern, die für Kinder inszeniert werden. Wär ja noch schöner, wenn da am Ende unsere arme Titelheldin weiterhin mit ihrer Depression herumlaufen müsste.

Doch da sind wir schon mitten in der Geschichte der märchenhaften Fabel-Oper «Die Genesung der Grille» von Richard Ayres (Musik) und Rozalie Hirs (Libretto). Wir reisen nämlich zu ebendieser Grille, die in einem ungewöhnlichen Wald lebt. Eines Morgens bemerkt sie zwischen Zähneputzen und dem Sich-an-die-Arbeit-Machen, dass sie an nichts mehr Spass hat. Selbst ihre ureigenste Aufgabe, die ihr Mutter

Natur ins Gen-Bett gelegt hat, das Zirpen, ist ihr zu viel. Schuld daran ist das düstere Gefühl in ihrem Kopf.

Die anderen Tiere im Wald – und es sind beileibe nicht nur Waldtiere – können der Grille auch nicht helfen. Nicht die eher scheue und ernste Ameise im Sammel- und Aufräumfieber, das unbekümmerte Eichhörnchen mit dem Faible für Nüsse, die Wühlmaus, der Spatz, der das Publikum mitsingen lässt, noch der Gallwurm, den selbst Brehm in seinem Tierleben nicht würdigt, eben weil er so gallig und rotzfrech auftritt – sie alle wissen keinen Rat. Auch die weise Eule ist trotz des grossen Buchs der Natur, das gut sichtbar in den Baumkronen drapiert ist, nicht weiser und mit ihrem Eulenlatein am Ende. Einer in diesem Zoo ist sowieso ganz mit sich beschäftigt: der Elefant, dieses ausgesprochene Waldtier. Er hat die Macke, auf Bäume klettern zu wollen – das nützt der Grille in ihrer Düsternis herzlich wenig.

Geholfen aber wird unserer armen Heldin mit einer Geburtstagsparty, die ihre Freunde organisieren. Und als am nächsten Morgen endlich die Sonne wieder aufgeht, weiss die Grille nicht so recht, was eigentlich los war. «Etwas ist seltsam – mein Kopf ist so leer.» Sie hat ihr düsteres Gefühl verloren und zirpt wieder.

Augenschmaus bis ins Detail

Am Theater Basel hat dieses fabel-hafte Stück, das auf einer Sammlung von Kindergeschichten des niederländischen Autors Toon Tellegen basiert, Daniela Kranz als Schweizer Erstaufführung auf die Bühne gebracht. Auch in dieser Inszenierung reizt sie die Sinne. Die Augen haben viel zu schauen im Grossen, aber auch – und das ist besonders schön und auf einer so kompakten Bühne – in kleinen Details. Wir sehen und spüren, wie resigniert zum Beispiel die Grille ist, wie müde, später wie erleichtert (stimmlich und sprachlich bestens verständlich: Bryony Dwyer). Oder wie verspielt frech so ein Spatz dreinschaut, wenn er durch die Büsche jagt und tschilpt (fast täuschend echt von Nathan Haller). Oder wie unermüdlich verbissen so ein Elefant versucht, das Unmögliche für sich zu ermöglichen, wenn er es wagt, diesen winzigen Baum – oder wars ein Broccoli? – zu erklimmen (mimisch und sängerisch der heimliche Held des Abends: Edward Yehenara).

Und die anderen, die Wühlmaus und die Sonne (mit erstaunlicher Höhe gesungen von Ye Eun Choi), das Eichhörnchen von Maria Pujades, die Ameise in Personalunion mit der Eule von Sofia Pavone und natürlich der gallige Wurm vom furchteinflössenden José Coca Loza. Sie machten das homogene Solistenensemble komplett.

Dann das Orchester: Spielfreudig und beinah immer auf hohem Niveau konzertieren die jungen Studierenden der Musik-Akademie Basel. Bläser dominieren, der pastose Sound drängt sich nicht auf. In der Regel bleiben die Musiker ein diskreter Partner, der die Sänger unterstützt. Stephen Delaney, der entertainende Dirigent und dirigierende Entertainer, zeigt, dass er das Musik-Mögliche erschafft.

Es bleiben ebenso die Bilder von der Bühne: Der Wald, der ganz einfach ein grüner Vorhang ist, der Koffer, in dem die Grille lebt, der Orchesterraum, der wie eine Waldhütte dezent am Rand eingefügt sich uns öffnet (Bühne: Marion Menziger). Die mit einfachen Mitteln gemachten Kostüme (Selina Peyer), die in der Regel nur andeuten und damit beim Zuschauer eigene Bilder herauskitzeln.

Etwas bleibt seltsam

Doch leider hallt uns auch der Grillen-Satz noch nach: «Etwas ist seltsam.» Vielleicht hat uns die Regie ein bisschen zu alleine gelassen, uns zu wenig diese komplexe Geschichte einer Depression erzählt, zu wenig an die Hand genommen.

Die Inszenierung bleibt ein Memory-Spiel, bei dem immer noch verdeckt Karten herumliegen, und wir wissen nicht so recht, welche wir aufnehmen und umdrehen sollen, welche zusammengehören. Ratlos bleiben wir zurück. Komponist

Ayres selbst hat zu seinem Werk gesagt: «Diese Oper zu schreiben, war eine echte Herausforderung.»

Die Herausforderung für das Theater Basel ist auf jeden Fall gelungen. Als Anreiz für die Zuschauer ab sechs Jahren. Die sind ja schliesslich die zukünftige Klientel. Doch auch für die vielen Zuhörer, die sechs plus und ein bisschen älter sind und wieder ein bisschen Kind sein und sich auf das glückliche Ende freuen dürfen.