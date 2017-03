Die Polizei muss regelmässig zum Club ausrücken und eingreifen. So auch vergangenes Wochenende. Am frühen Sonntagmorgen kam es vor dem Club zu zwei gewalttätigen Auseinandersetzungen, bei denen zwei Polizisten leicht verletzt wurden.

Unterdessen haben auch die Besitzer gemerkt, dass es so nicht weitergehen kann und einen neuen Geschäftsführer engagiert. Sascha Szilagyi heisst er – kein Unbekannter in der Basler Party-Szene: «Sie haben mich geholt, weil es Probleme gibt», sagt er. Damit kenne er sich aus. Die letzten zweieinhalb Jahre hat er den Musikpark A2 in Basel/Münchenstein geführt. «Da gab es am Anfang auch viele Probleme wegen Gewalt und der Club hatte einen schlechten Ruf. Ich konnte das ändern», sagt er.

Auch mit dem «Fame» hat Szilagyi nun Einiges vor. Vor allem personell: «Ich werde die Türsteher ersetzen», sagt er. «Ich möchte jemanden vor der Türe, der kommunikativ besser arbeitet. Hier sehe ich eindeutig Verbesserungspotenzial.» Vor einem Jahr haben Türsteher ein junges Paar verletzt und 2012 standen mehrere Türsteher, leitende Angestellte und Stammgäste des Clubs vor Gericht, weil sie Gäste angegriffen haben. Türsteher seien oft die Sündenböcke. «Wenn ein Gast zu jung oder zu betrunken ist, um in den Club zu kommen, bekommt am Schluss der Türsteher den Frust ab», sagt Szilagyi. «Deshalb ist es wichtig, dass dort Leute arbeiten, die sich nicht provozieren lassen.» Den Rest des Personals wird der neue Geschäftsführer erst einmal übernehmen und dann schauen, wie es sich entwickelt und ob er zufrieden ist.

Auch mit der Polizei will Szilagyi enger zusammenarbeiten. Er wisse nicht, wie das bisher gehandhabt wurde. «Aber ich werde in den kommenden Wochen den Kontakt suchen, damit die Polizei einen Ansprechpartner hat.» Eine gute Zusammenarbeit mit der Polizei komme letztlich den Party-Besuchern zu Gute: «So können sie vor Zwischenfällen geschützt werden und im Club einen tollen Abend verbringen.»

Polizei stösst an Grenzen

Die Basler Polizei sagt, sie stehe in Kontakt zu den Betreibern des «Fame». Seit Jahren müsse die Polizei immer wieder wegen Vorfällen ausrücken. «Durch gezielte Massnahmen der Kantonspolizei sind die Einsätze im Bereich des Clubs aber rückläufig», sagt Mediensprecher Toprak Yerguz. Beide Seiten würden die jeweiligen Massnahmen den Gegebenheiten anpassen. «Diese Massnahmen reichen aber bei derart aggressiven Leuten wie beim Vorfall am vergangenen Sonntag nicht aus», sagt Yerguz.

Szilagyi will mit dem «Fame» neu anfangen: «Nicht weil bisher alles schlecht war», betont er. Das «Fame» laufe gut, aber die Zeit sei jetzt reif, dass sich jemand vom Fach der Sache annehme. «Einen Club zu führen, ist heute eine riesige Arbeit.» Deshalb will er nun alles analysieren und gegebenenfalls anpassen. Der Laden schliesst nach dem kommenden Wochenende seine Türen bis zur Re-Opening-Party am 17. März. «Die Zeit werden wir auch nutzen für ein Facelifting, kleinere Umbauten und ein neues Logo», sagt Szilagyi.