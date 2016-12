Die grosse Kälte prägte auch die beiden nächsten Beiträge aus Basel. Zunächst in der Sendung vom 24. Februar die Fasnacht. 17 Grad unter Null wurden am Morgestraich gemessen, sagt der Kommentator mit ernster Stimme. Doch davon würden sich die Basler in ihrem «unnachahmlichen Fasnachtsstil» nicht beeinflussen lassen. Dazu wurden Schwarz-weiss-Bilder der Cliquen gezeigt, und der Kameramann war ebenfalls vor Ort, als der Comité-Obmann eine Räppli-Dusche erhielt.

Die «sibirische Kälte» war auch Grund für den ersten Bericht aus dem Zolli: «Exotische Tiere im Schnee» lautete der Titel, und als Highlight wurden Elefanten beim Schneepflügen gezeigt.

Der nächste Pflichtstoff aus Basel war die Mustermesse. 150 000 Besucher strömten alleine am Eröffnungswochenende der 40. Ausgabe in die Messehallen und liessen sich die neuesten Errungenschaften wie automatische Webstühle zeigen. An der Uhren- und Schmuckmesse stand eine eigens für den damaligen US-Präsidenten Eisenhower entworfene Armbanduhr im Zentrum des Interesses.

Im Juli ’56 dann wurde von der Basler Blumenwoche berichtet. Von einem «farbenprächtigen Umzug zum 100-jährigen Jubiläum der Basler Gartenbaugesellschaft» war die Rede, was den Zuschauern einiges an Fantasie abverlangte – waren die farbenprächtigen Blumen doch lediglich in Schwarz-Weiss zu sehen.