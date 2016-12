Daniel Dreier, 1998 fand das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest zum bisher letzten Mal in einem Fussballstadion statt. Damals war das alte Wankdorf-Stadion Austragungsort. Gibt es Schwinger, die sich gegen ein «Eidgenössisches» in einem Fussballstadion wehren?

Daniel Dreier: Schwinger denken traditionell. Das ist schon so. Wenn wir also zwei Alternativen zur Auswahl hätten, eine temporäre Arena und ein Fussballstadion, dann würden sich die Schwinger wohl für die Arena aussprechen. Diese wäre in der Natur draussen, die Besucher und Sportler wären unter sich. Das gibt eine ganz spezielle Atmosphäre.

Ist es nicht auch reizvoll, das Schwingfest in die Stadt zu tragen?

Absolut! Der Gegensatz ist reizvoll. Gerade im Fall der Region Basel. Wenn wir die Nordwestschweiz anschauen, dann haben wir hier viel zu gewinnen. In Basel-Stadt sind die Mitgliederzahlen bei den Klubs derzeit nicht berauschend. Wenn wir der Bevölkerung unseren Sport näher bringen können, dann ist das eine einmalige Gelegenheit.

Könnte es einen Umzug durch die Stadt geben, wie anno 1977?

Einen Umzug wird es geben im Fall eines Zuschlags, davon bin ich überzeugt. Vor allem, wenn die Zentralfahne eintrifft, das ist eines der vielen Highlights eines Schwingfests. Die Fahne wird jeweils mit einer grossen Zeremonie an den Bahnhof des Austragungsorts transportiert und dann zum Festgelände gebracht.