Buhrufe aus dem Publikum und vernichtende Kritiken in den Medien: Das Drummeli letztes Jahr war ein Flop. Der Druck, es dieses Jahr besser zu machen, gross. Aber die Veranstalter können aufatmen: «Wir sind sehr zufrieden und glücklich, weil wir dieses Jahr nur positive und begeisterte Rückmeldungen hatten», sagt Drummeli-Chef André Schaad.

Trotzdem scheint sich das Publikum noch gut an die Vorstellung vor einem Jahr zu erinnern. «Der Ticket-Verkauf war dieses Jahr harzig», sagt Schaad. Natürlich gebe es das treue Stammpublikum, das sich nicht von einem schlechteren Jahr beeinflussen lasse. «Aber es gibt auch Besucher, die erst einmal die Medienberichte abwarten und diese Besucher waren in diesem Jahr sehr zahlreich», sagt Schaad. Die Vorstellungen waren nur zu 85 Prozent ausgelastet. «Das muss man immer in Relation sehen», betont Schaad. Im Musical Theater habe es Platz für 1500 Personen. Das jeden Abend zu füllen, sei schwierig. «Aber natürlich streben wir eine höhere Auslastung an und freuen uns, wenn wir vor der ersten Vorstellung schon ausverkauft sind.» Dieses Jahr hätten sie ab der Premiere noch rund 1500 Tickets verkauft und verlost. Die Derniere sei am Schluss ausverkauft gewesen. «Die Leute haben sich von uns überzeugen lassen.»

Hohe Erwartungen ans Charivari

Schon vor der ersten Vorstellung ausverkauft war das Charivari. Nach den Erfolgen der letzten Jahre seien die Erwartungen hoch gewesen. «Wir sind glücklich, dass wir sie erfüllen konnten», sagt Erik Julliard. Der Applaus der Zuschauer sowie die Medienberichte seien ein Zeichen für «die ausgezeichnete Arbeit aller Involvierten vor, hinter und auf der Bühne».