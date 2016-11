Würde Basel nicht zu Riehen gehören und umgekehrt, wäre bei den Wahlen vieles anders gekommen. Aber von Anfang an.

Er war der Wahlgewinner schlechthin. Der liberale Neue Conradin Cramer wurde vor zehn Tagen auf Anhieb in die Regierung gewählt und liess sogar zwei Bisherige hinter sich. Diese müssen nun im zweiten Wahlgang bangen, wobei der Sitz von Sicherheitsdirektor Baschi Dürr (FDP) stärker wackeln dürfte als jener von Baudirektor Hans-Peter Wessels (SP). Schliesslich erlangte Rot-Grün Siege an allen Fronten: Die Wähler beförderten die neue Grüne Elisabeth Ackermann in die Regierung, und die Linke legte im Parlament zu.

Aber ist Cramer tatsächlich ein echter Superstar? Und Wessels ein Verlierer? Ein Blick auf die Resultate zeigt: nicht überall, in Riehen aber sicher. Bestünde der Kanton gar nur aus Riehen, wäre Cramer ein wahrer Megastar und Wessels ein ganz klarer Verlierer. Riehen und Bettingen haben Cramer an zweiter Stelle hinter dem bisherigen CVPler Lukas Engelberger gewählt, Wessels hingegen haben die Wähler weit hinter allen anderen gelassen. Nur Heidi Mück (Basta) schnitt schlechter ab.

Gegen Autopolitik und faule Eier

Aber Riehen stimmt und wählt immer konservativer als die Stadt. Zudem ist die christliche Fraktion dort gut vertreten, was Engelbergers Siegerplatz erklärt. In Basel kam der Gesundheitsdirektor nur auf Platz drei. Beim Riehener Cramer verhält es sich zudem wie bei Bundesräten: Gäbe es einen Basler Kandidaten, wären wohl auch jene Basler für ihn, die eigentlich nicht auf seiner Linie sind. Man könnte auch von einem Heimvorteil sprechen.

Die Gewinner-Verlierer-Rechnung gibt es aber auch umgekehrt: Würde Riehen nicht zu Basel-Stadt gehören, wäre Wessels bereits nach dem ersten Wahlgang wiedergewählt. An seiner Stelle müsste Cramer nochmals antreten. Und das, obwohl sich Cramer als Neuer noch nichts vorwerfen lassen kann. Wessels hingegen ist in den Augen vieler Bürgerlicher schuld am Abbau jedes einzelnen Parkplatzes und an vielem mehr. Trotzdem hätte er die Wahl in der Stadt gewonnen.