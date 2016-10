Das Okapi gab auch den europäischen Entdeckern anfangs des 20. Jahrhunderts Rätsel auf. Laut WWF war es der letzte Grosssäuger, der damals in den Wäldern Afrikas entdeckt wurde. Reisende sprachen von einem kryptischen, pferdeähnlichen Tier, erste wissenschaftliche Beschreibungen von einer neuen Zebraart.

Die Streifen helfen dem Tier gemäss von Houwald bei der Flucht im Wald. Dank des Musters sei es schon nach wenigen Metern im Unterholz nicht mehr zu sehen. Der ärgste Feind des Okapi ist der Leopard.

Alleine im Wald zurückgelassen

Wer Okapi-Baby Nuru in Basel sehen will, muss Geduld mitbringen. Die meiste Zeit verbringt das Junge in einem nicht einsehbaren Abteil neben den Ställen. Zweimal am Tag ruft Mami Mchawi ihr Baby zum Milchtrinken zu sich – wie in der Natur: Okapis sind sogenannte Ableger. Die Mutter lässt das Kind alleine im Wald zurück und geht auf Nahrungssuche. Dank der Streifen und weil es nicht riecht, ist das Junge im Wald vor Feinden relativ sicher.