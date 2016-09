Am 5. Oktober soll die Sektion in Basel gegründet werden, wie die „Schweiz am Sonntag“ berichtet. Die Bewegung zählt in der Region Basel nach eigenen Angaben 40 Mitglieder und 170 Freiwillige.

Die Gruppe, welche die Basler Sektion vorantreibt, weist zwei bekannte Gesichter auf: die beiden Grossratskandidaten Elias Schäfer (FDP) und Christian Mueller (Freistaat unteres Kleinbasel).

Wie Dominik Elser, Co-Präsident der Operation Libero, sagt, schliesse ein Engagement in der politischen Bewegung eine Parteizugehörigkeit nicht aus.