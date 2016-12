Basler gehen am häufigsten ins Spital

Die Hospitalisierungsrate ist nirgends so hoch wie in Basel. Die Hälfte aller stationär behandelten Patienten geht innerhalb eines Jahres noch einmal ins Spital. Das hat der Gesundheitsökonom Stefan Felder herausgefunden. In einem Gutachten im Auftrag der Schweizer Privatkliniken schreibt er, dass in Basel, Baselland und Freiburg die Rate besonders hoch sei. Zwischen den Kantonen bestünden erhebliche Unterschiede: In Zürich etwa liegt sie bei etwas mehr als einem Viertel.