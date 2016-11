«Bist du Rugbyspieler?»

Neben der Herbstmesse öffnete auch der Himmel am Samstagnachmittag seine Tore, und es regnete in Strömen. Einige Besucher trotzten jedoch dem Regen und strichen um die durchnässten Bahnen herum. Unter ihnen zahlreiche Kinder mit farbigen «Krawatten». Denn Samstag ist Pfaditag. In Gummistiefel und Pfadihemd schlugen sie sich wacker durch den Regen und lösten Aufgabe um Aufgabe. Da konnte es schon mal vorkommen, dass man von einer Gruppe Kinder gefragt wurde, ob man Rugbyspieler oder Balletttänzer sei, und ob man dieses Talent doch für ein Beweisvideo zur Schau stellen könne.

Jedoch nicht nur die Kinder haben sich ins Zeug gelegt, sondern auch die Leiter sorgten für Aufsehen. So traf man am Samstagnachmittag nicht nur auf zahlreiche Regenjacken und Gummistiefelträger, sondern auch auf Waldo, Winnie the Pooh oder den Santichlaus.

Sollten Sie also nächsten Samstag Harry Potter begegnen, wissen Sie nun wieso. (SRB)