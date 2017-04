«Abgesehen vom Bartwuchs hat sich nicht allzu viel verändert», meint Pascal Pfister. Der 40-Jährige ist der Älteste von vier Brüdern. «Und ich bleibe wohl immer das Nesthäkchen und schwatze immer noch am meisten», meint Raphael – 13 Jahre jünger. Die vier Pfisterbrüder verbindet vieles, gleichzeitig haben sie in den letzten Jahren in verschiedenen Bereichen für Aufsehen gesorgt.

Pascal Pfister ist bisher der einzige Kandidat aufs SP-Präsidium. Ab Ende Monat dürfte der frühere Gewerkschafter als Präsident der mit Abstand grössten Partei im Kanton einer der wichtigsten Politiker sein. Der Zweitälteste Benedikt (Jahrgang 1978) und der Jüngste Raphael (1989) haben vor zweieinhalb Jahren zusammen mit Benedikts Partnerin die Fussballkultur-Beiz Didi Offensiv am Erasmusplatz gegründet. Dort ist auch Lukas (Jahrgang 1982) Gesellschafter. Er arbeitet beim Bund.

«Bei uns zu Hause war es immer sehr lebendig», erinnert sich Pascal. «Wir haben immer viel zusammen gemacht. Und abends am Esstisch wurden regelrechte Konferenzen abgehalten.» Das erstaunt wenig, wenn man bedenkt, wer der Vater der vier Pfister-Brüder ist. Xaver Pfister ist einer der bekanntesten katholischen Theologen in der Region.

Über zwei Jahrzehnte lang war er als Informationsbeauftragter das Gesicht der römisch-katholischen Kirche in Basel. Lange Jahre amtete der mittlerweile 69-Jährige ausserdem als Radioprediger und Wort-zum-Sonntag-Sprecher beim Schweizer Fernsehen und bei Telebasel.

Gleichzeitig ist Xaver Pfister für viele in der Kirche ein unbequemer Geist, der sich auch nicht scheute und scheut, seine Meinung zu sagen, selbst wenn er damit auf Konfrontationskurs mit der Institution Kirche ging. Für Aufsehen sorgte er etwa, als er 2004 in einem offenen Brief den damaligen Papst Johannes Paul II. zum Rücktritt aufforderte.

«Kämpferische Eltern»

Mit seinem Reformdrang zog sich Laientheologe Pfister immer wieder den Zorn von konservativen Kirchengängern auf sich. «Ich hatte schon als 10-Jähriger Leute am Telefon, die mich beschimpften, als ich mal abgenommen habe», erinnert sich Benedikt Pfister. Auch die Mutter Gabriele ist in der Kirche engagiert. Lange Zeit ebenfalls als Theologin und Jugendarbeiterin, später arbeitete sie als Religions- und Lateinlehrerin.

«Unsere Eltern waren sehr kämpferisch», sagt Pascal . «Wenn man dann als Sohn immer wieder mitbekommt, wie ihnen deswegen ans Bein gepinkelt wird, fragt man sich schon, ob das der richtige Ort für dich ist.» Gleichzeitig habe er erfahren, dass es in der Kirche auch viele Leute gibt, die wertvolle Arbeit verrichten.

Obwohl die vier keinen grossen Bezug zur Institution haben, sind noch alle Mitglied der Kirche: «Und in Diskussionen ertappe ich mich immer wieder dabei, wie ich am Ende die katholische Kirche in Schutz nehme», sagt Benedikt. Bei Städtereisen habe man um keine Kirche einen Bogen machen können, erinnert sich Raphael. «Ich glaube, in unserer ganzen Werthaltung spielt der religiöse Hintergrund unserer Eltern eine wichtige Rolle. Bei uns halt in säkularisierter Form», sagt Lukas.