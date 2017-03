Am Dienstagmorgen, um etwa 10.30 Uhr, ereignete sich in der Schönbeinstrasse ein Verkehrsunfall. Ein Personenwagen, welcher sich vom Parkplatz des Hotel Spalentor in den Verkehr einfügen wollte, kollidierte mit einem von links heranfahrenden Personenwagen. Nach der Kollision, entfernte sich der oder die Lenker/in mit dem Fahrzeug von der Unfallstelle ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern.

Der oder die Lenker/in vom Personenwagen welcher sich in der Verkehr einfügte oder Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei, Tel. 061 699 12 12 oder über KapoVrk.VLZ@jsd.bs.ch zu melden.