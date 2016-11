Nun steht Tourismusdirektor Daniel Egloff kurz davor, die Früchte des Erfolgs zu ernten. Wie er der „Schweiz am Sonntag“ sagt, stehe man in Verhandlung mit den Organisatoren eines Gamer-Treffens, das 2017 in Basel stattfinden soll.

Erwartet würden bis zu 3000 Personen, die zwischen zwei und drei Nächten in Basel weilen würden. Und Egloff kann einen weiteren Erfolg vorweisen: Am Mittwoch geht Google River View, das Pendant zu Street View, erstmals live – mit Bildern aus der Sicht von Rheinschwimmern in Basel.