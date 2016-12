Ereignet hat sich der Vorfall kurz vor 19 Uhr in einem Mehrfamilienhaus, wie das Justiz- und Sicherheitsdepartement mitteilte. Als die Polizei am Einsatzort eintraf, hatte sich die Frau in der Wohnung eingeschlossen. Sie drohte, sich selber oder die Polizisten zu verletzen.

Mitarbeiterinnen der Verhandlungsgruppe versuchten gemäss der Mitteilung vergeblich, die Frau durch ein Gespräch zu beruhigen. Weil die Gefahr bestand, dass die 37-Jährige sich selbst oder andere gefährdet, setzte die Polizei ein Destabilisierungsgerät ein. Nachdem die Frau überwältigt war, wurde sie für weitere Abklärungen in die Notfallaufnahme gebracht.