Diese Weiterentwicklung hört man auch im neuen Album «Takes Two To Tango». Es entstand im vergangenen Jahr auf einem dreimonatigen Roadtrip durch die USA. Eine Reise, bei der die Band zurück auf die Strasse gefunden und diese gleich eingepackt hat. Auf dem neuen Album ist nicht nur die Band selbst zu hören, sondern auch Strassenmusiker und Gospelchöre. Die Zusammenarbeit entstand oft spontan: «Wir packten die Instrumente, gingen nach draussen, und spielten drauflos», erzählt Meisel. Für ihn war diese Zusammenarbeit mit den lokalen Musikern das Highlight der Reise. «Die Leute waren unglaublich offen und haben mit Freude mit uns zusammen musiziert.»

Diese Freude, gemischt mit der Ungewissheit des Reisens, brachte eine neue Seite der Band hervor. «Jeder Tag stellte uns vor neue Herausforderungen, es gab keine Routine, keinen Alltag», sagt Dillier. Dies hat die Band inspiriert und zu neuen Kreationen animiert. Die neuen Songs präsentieren sich abwechslungsreich, frisch und explosiv. Eine Mischung, mit der die Band sehr zufrieden ist. «Wir haben in diesem Album viel experimentiert», sagt Rossinelli. So tanzen sie im Video zu «King Mustafa» ausgelassen in den Strassen von New Orleans. Im nächsten Song «Bang Bang Bang» hingegen versetzt Rossinelli den Zuhörer mit melancholischer Stimme unter den Nachthimmel einer Wüste.

«Das Album ist für uns wie ein Tagebuch, das unsere Reise dokumentiert», sagt Meisel. San Francisco, Los Angeles, Las Vegas, New Orleans, Nashville, Virginia Beach und dann die Endstation New York. Dort angekommen, trafen die drei sich mit ihrem Produzenten Simon Kistler in einem winzigen, fensterlosen Studio von New York. Im düsteren Raum tauschten sie sich über Eindrücke, Erlebnisse und Ideen aus. Nach einigen Tagen beflügelte eine Entdeckung der drei die Arbeit am Album. Auf der Seite des Studios führte eine Hintertreppe auf eine Dachterrasse. «Von da an verbrachten wir die Rauchpausen mit Blick auf die Freiheitsstatue», sagt Rossinelli.

Zurück in der Heimat freut sich die Band über die Nomination für den Basler Pop-Preis und schaut der Verleihung zuversichtlich entgegen. Bis dahin touren die drei mit ihrem aktuellen Album durch die Strassen der Schweiz.