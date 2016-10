Der Nebel und die Kälte des herbstlichen Prags kleben immer noch an ihnen. Mit zwei Tourneen und 50 Konzerten pro Jahr ist der Alltag von «The Lombego Surfers» alles andere als langweilig. Umso mehr freut sich nun das langjährige Garage-Rock-Trio, wieder zu Hause in Basel zu sein, genauer in der K113, der Kneipe von Bassist Pascal Sandrin.

Die Beiz im obersten Stock des Werkraums Warteck wäre eigentlich mit ihrem grandiosen Blick auf Basel schon ein guter Grund genug für eine Rückkehr in die Heimat. «Die K113 zu finden, das war Glückssache», erinnert sich Sandrin, und zündet sich eine Zigarette an. «Wir waren einfach im richtigen Moment am richtigen Ort. Aber es hat sich gelohnt. Hier haben wir die schönste Aussicht von Basel».

Mehrere Fan-Generationen