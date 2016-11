Die Gewinner des Basler Pop-Preises 2016 heissen «Klaus Johann Grobe». Die Gründer und Köpfe der Band, Daniel Bachmann (Gesang, Schlagzeug) und Sevi Landolt (Gesang, Orgel) aus Basel und Zürich, konnten den mit 15 000 Franken dotierten Preis allerdings nicht selbst entgegennehmen. Sie eröffneten just am Mittwochabend ihre Herbst-Tournee in der Nähe von Mannheim. Ausgelobt wird der Preis seit 2009 vom Rockförderverein (RFV). Zur Verleihung erschien der Bassist der Band, Stephan Brunner, der sich mit einem anderen Bassisten den Job bei «Klaus Johann Grobe» aufteilt. Im Gespräch erklärt er, warum die Band im Ausland so erfolgreich ist.

Herzlichen Glückwunsch zum Basler Pop-Preis. Die Auszeichnung soll laut RFV die Tür zur internationalen Karriere öffnen. Nun seid Ihr ja international schon ziemlich erfolgreich. Startet Ihr jetzt noch mehr durch?

Stephan Brunner: Geld kann man trotzdem immer brauchen. Es ist ein schweres Business, und man macht eigentlich immer Minus. Da braucht man Geld, um über die Runden zu kommen. Von der Anerkennung her ist der nationale Aspekt fast wichtiger für uns, weil wir noch gar nicht richtig nach Hause gekommen sind. Wir haben so viel überall sonst gespielt, nur hier kennen uns zu wenige Leute. Da ist der Preis eine wunderbare Plattform, um zu sagen: «Schaut her, es gibt diese Basler Band, die viel unterwegs ist und gut funktioniert, hört euch das doch mal an.»

Wie viele Konzerte spielt Ihr denn durchschnittlich pro Jahr?

Für 2016 wollten wir die Konzerte auf 80 begrenzen. Aber es wurden dann doch 100. In den zwei Jahren davor waren es eher noch mehr. Vor drei Jahren hat es erst so angefangen, da haben wir nur ein paar Konzerte gespielt. Am Anfang macht man es ja nur aus Spass und hat gar kein Geld. Da war es schwierig. Denn wenn man 150 Konzerte pro Jahr spielt, hat man keine Zeit, um Geld zu verdienen.

Habt Ihr also noch andere Jobs nebenbei?

Ja, prinzipiell schon. Ich arbeite als Informatiker und Elektroniker. Und das ist eine Leidenschaft von mir, die ich nicht missen möchte. Für mich ist es also eher kein Brotjob wie für andere Musiker. Ich mag wirklich beide Welten.

Der Preis ist angeblich verflucht. Viele Bands, die ihn bekommen hatten, lösten sich später auf. Seid Ihr da gefährdet?

Nein. Aber Fakt ist, weil in den letzten drei Jahren wirklich sehr viel gelaufen ist und man so ein bisschen satt wird, wird es im nächsten Jahr auf jeden Fall weniger werden. Wir möchten etwas zur Ruhe kommen und die Fühler neu austrecken. Auflösen steht nicht zur Debatte. Die Band hat einen tollen Spirit. Das ist ein Ausnahmefall.

Habt Ihr eigentlich ein Vorbild?

Ja, sicher, nicht nur eines. Es gibt viele Referenzen. Wir sind ja eine Retro-Band, die mit alten Sounds und Images spielt. Da reicht es schon, unser Artwork anzuschauen sowie natürlich die Musik, die Instrumente, die Sounds, die Ideen dahinter. Ich möchte aber besonders Manfred Krug herausstreichen. Der wirklich viel bei uns im Tourbus lief.

Also seid Ihr Manfred Krug mit einer extra Portion Ironie?

Na ja, es ist eigentlich ein lustiges Projekt. Nicht zum Schlechtmachen, wir spielen mit diesen Retro-Elementen.