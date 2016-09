Dass die Spitalliste ein heisses Eisen ist, zeigt sich auch daran, dass die Kantone noch ein neues «Fachorgan» schaffen wollen, das in den Vergabeprozess der Leistungsaufträge einbezogen wird – zumindest beratend. Laut Engelberger soll das Gremium auch Beurteilungen abgeben, wenn es mehr Bewerber als Plätze auf der Spitalliste gibt. Einsitz nehmen sollen externe Experten sowie Vertreter der öffentlichen aber auch der privaten Spitäler und Stellungnahmen an die Gesundheitsdirektionen abgeben können. Die genaue Zusammensetzung wird allerdings erst in der interkantonalen Vereinbarung geklärt, die bis Mitte 2017 erarbeitet wird. Birrer sagt denn auch: «Es wäre sicher eine Verbesserung zu heute, aber die Frage ist schon, was für Interessenbindungen darin bestehen.»

Keine Zweifel liessen Engelberger und Weber daran, was für sie ein grosser Vorteil der Spitalfusion ist: dass Basel-Stadt und Baselland bei der Spitalplanung nun «effektiv steuern können». Gegenüber der bz präzisiert Engelberger: «Wir machen keine Vorgaben, wie viele Betten die Spitäler anbieten dürfen. Wenn nun aber jemand auf der grünen Wiese ein neues Spital bauen möchte, dann würden wir als Regulatoren dem nicht zustimmen.»

Bürgerliche Regierung reguliert

Das hinterfragt Birrer klar: «Eingreifen können die Kantone lediglich bei den Leistungsaufträgen. Doch diese gelten für das gesamte Kantonsgebiet, nicht für einen konkreten Standort.» Hätte ein bestehender Anbieter solche Pläne, könnte so also kaum gegen ihn vorgegangen werden. Birrer zeigt sich irritiert: «Es ist schon speziell, dass wir zwar zwei bürgerliche Gesundheitsdirektoren haben, diese aber nun vermehrt planen und regulieren wollen, statt den Wettbewerb so spielen zu lassen, wie es das Krankenversicherungsgesetz vorgibt.» Die Privatspitäler würden die weitere Entwicklung nun genau beobachten.