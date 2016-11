Es hat zwar eine Herrentoilette, aber normalerweise dürfen keine Männer in die Wohnung. Für die Jubiläums-Pressekonferenz machte Aliena gestern eine Ausnahme. Aliena ist die Basler Beratungsstelle für Frauen im Sexgewerbe. In der Wohnung in der Webergasse berät und informiert sie Prostituierte und bietet ihnen einen Ort des Rückzugs und des Austauschs.

Vielen geht es schlecht

In einem aktuellen Bericht zeichnet Aliena ein eher düsteres Bild des Basler Rotlichtmilieus. Die Sexarbeiterinnen berichten demnach, dass sich deutlich weniger Freier in der Toleranzzone aufhalten, seit das Verkehrskonzept Innenstadt in Kraft ist. Das hat den Konkurrenzkampf verstärkt und die Preise zerfallen lassen. Ausserdem hätten 2015 mehr Frauen sexuelle Gewalt erfahren. Vielen Sexarbeiterinnen sei es gesundheitlich schlecht gegangen, viele seien weder in der Schweiz noch in ihrer Heimat krankenversichert. Vermehrt hatte es Aliena mit Fällen von ungewollten Schwangerschaften und Missbrauch von Schlaf- und Beruhigungsmitteln zu tun.

Dazu kommen die Konsequenzen einer politischen Entscheidung: Die Abschaffung des Cabaret-Tänzerinnen-Statuts hatte negative Folgen für die Tänzerinnen in den Cabarets und Kontaktbars. «Es gibt immer noch Tänzerinnen. Sie arbeiten jetzt aber ohne Bewilligung», sagt Viky Eberhard, die Aliena leitet und seit der Gründung vor 15 Jahren dabei ist.