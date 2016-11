Die Kündigungen seien «leider unumgänglich», teilt die Basler Regierung mit. Die bz hat über den Protest der vorwiegend älteren Anwohner der Liegenschaft an der Mülhauserstrasse 26 im St. Johann-Quartier berichtet. Sie alle werden ihre Wohnungen, die vom Kanton verwaltet werden, verlassen müssen. Dagegen kämpfen die Mieterinnen und Mieter an – unterstützt vom Mieterverband, der auch den rechtlichen Weg beschritten hat.

Das zuständige Finanzdepartement aber sieht keine Alternative zu den Kündigungen. Schon oft habe die Pensionskasse Basel-Stadt zusammen mit Immobilien Basel-Stadt Sanierungen in bewohntem Zustand erfolgreich durchgeführt. In diesem Fall aber sei das nicht möglich, da baulich sehr tief in die Liegenschaft aus den 1960er-Jahren eingegriffen werden müsse und auch die Wohnungsgrundrisse und -grössen verändert würden.

Die Mietparteien hätten aber eine Verlängerung der Kündigungsfrist von 3 auf 18 Monate sowie bei der Wohnungssuche gezielte Unterstützung erhalten. Mit Erfolg: Bereits nach wenigen Monaten habe fast die Hälfte der Mieter eine neue Lösung gefunden. (bz)