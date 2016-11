Nun ist es raus. Zumindest ein bisschen. Das Präsidialdepartement will zugunsten der Kaserne beim Theater Basel sparen. Dies geht aus einem gestern veröffentlichten Ratschlag der grossrätlichen Bildungs- und Kulturkommission (BKK) hervor. Dort wird die Regierung mit folgenden Worten zitiert: «Der Regierungsrat plant die Beitragserhöhung an die Kulturwerkstatt Kaserne ab der Spielzeit 2019/20 teilweise beim Theater Basel zu kompensieren».

Dass die Regierung der Kaserne in den nächsten Jahren stärker unter die Arme greifen will, war bekannt. Schon ab nächstem Jahr sollen die Subventionen um 100 000 Franken, in den darauffolgenden drei Jahren um jeweils eine halbe Million erhöht werden. Macht zusammen die eingangs erwähnten 1,6 Millionen. Klar war auch, dass andere Kulturinstitutionen dafür werden bluten müssen. Dies schreckte die politische Organisation «Kulturstadt jetzt» auf. Mitglied und FDP-Grossrat Christian Moesch befürchtete, dass kleinere Einrichtungen vom Aderlass betroffen sein werden. Mittels Interpellation forderte er deshalb die Regierung auf, die kompensierenden Einsparnisse offenzulegen. Denn auf die Anfrage der BKK hatte die Morin erst nicht reagiert. Der Bericht wurde gar verabschiedet, ohne dass die BKK wusste, wo gespart werden soll. Die entscheidende Frage wurde deshalb erst im Nachtrag behandelt: «In der Folge diskutierte die BKK, wie sie mit dieser zusätzlichen Information umgehen will und fasste dazu die folgenden Beschlüsse: Ein Rückkommensantrag wurde mit 7 Stimmen gegen 4 Stimmen und keiner Enthaltung abgelehnt.» Die Kommission scheint gespaltener denn je.

Wie einschneidend die Einsparungen für das Theater Basel sein werden, wird indes nicht deutlich. Schlüsselwort im entscheidenden Satz: teilweise. «Wie die genauen Auswirkungen ab Spielzeit 2018/19 aussehen werden, kann man jetzt noch nicht sagen. Das ist auch abhängig von anderen Einflüssen, etwa dem Kanton Baselland», sagt Guy Morin. Die Höhe des Anteils an Einsparungen, die das Theater Basel tragen muss, will er nicht beziffern. Christian Moesch ist nicht zufrieden mit dem Statement der Regierung. Er sagt: «Diese Aussage ist diffus. Ich hoffe, dass die Regierung die Einsparungen in der Antwort auf meine Anfrage klarer kommuniziert.»

Ebenfalls ausstehend ist eine Reaktion des Theaters. Der Regierungsrat hat die Verantwortlichen aber in Kenntnis über sein Vorhaben gesetzt: «Der Verwaltungsratsdirektor des Theater Basel ist informiert», sagt Morin. Für die bz war gestern aber niemand für eine Stellungnahme zu erreichen. Das letzte Wort darüber wird der Grosse Rat haben.