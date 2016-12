Die Kantonsregierung mischt sich nur selten in Abstimmungskämpfe um eidgenössische Vorlagen ein. Wenn eine solche den Kanton aber besonders betrifft, wird sie aktiv. In welcher Form sich die Regierung engagiert, hängt laut Greiner davon ab, wie wichtig und komplex eine Vorlage ist. Die USR III ist beides in hohem Masse, weshalb der Kanton zur ausserordentlichen Massnahme der Medienkonferenz greift. Greiner kann nicht sagen, wann sich die Regierung letztmals in dieser Form zu einer nationalen Abstimmung geäussert hat.

Eine Parole hat sie in den letzten Jahren indes mehrmals gefasst. Jüngst bekundete sie beispielsweise ihre Ablehnung zur Atomausstiegsinitiative. Anfang Jahr warb sie für ein Nein zur Durchsetzungsinitiative. 2014 äusserte sie sich zweimal ablehnend: Zur Ecopop- und zur Masseneinwanderungsinitiative (MEI). Zur MEI tat sie es gemeinsam mit anderen Kantonen, darunter Baselland. Dort plant der Regierungsrat laut dem zweiten Landschreiber Nic Kaufmann keine Medienkonferenz zur USR III. Finanzdirektor Anton Lauber nehme aber Einsitz in den verschiedenen Pro-Komitees.

Linke Basler Politikerinnen und Politiker sind gespalten ob des Engagements der Regierung. SP-Präsidentin Brigitte Hollinger und ihr Vize Mustafa Atici sagen, es sei ihr gutes Recht, aktiv für die USR III zu werben. Basta-Co-Präsidentin Tonja Zürcher hingegen findet es heikel: «Schliesslich hat die Regierung keinen Grund anzunehmen, dass die Bevölkerung ihrer Meinung ist.»

Herzog auf Twitter unter Beschuss

Der Abstimmungskampf hat sich in den letzten Tagen zugespitzt. Für die lauten Töne ist dabei vornehmlich die SP zuständig. Herzogs grösster Kontrahent ist ausgerechnet ihr Parteikollege und -chef Christian Levrat, der die USR III bekämpft. Die bz berichtete bereits Anfang November, dass Herzog und Levrat ihre Meinungsverschiedenheiten öffentlich austragen. Am Dienstag verbreitete Levrat nun den Tweet von SP-Sprecher Michael Sorg. Darin bezeichnete dieser Herzog als «Mediensprecherin von Roche und Novartis». Im «SRF-Regionaljournal» nannte Ex-SP-Basel-Präsident Roland Stark den Tweet eine «beispiellose Unverschämtheit».

Und auch die Baselbieter SP-Nationalrätin Susanne Leutenegger Oberholzer hat sich gegen Herzog gewandt. In einem offenen Brief schrieb sie im «Blick»: «Liebe Eva, deine offensive Unterstützung der USR III gegen die SP enttäuscht mich sehr.» Nüchtern sieht die Sache derweil die Basler SP-Präsidentin Brigitte Hollinger: «Natürlich sind Emotionen im Spiel, denn beide Seiten stecken viel Herzblut in ihr Engagement für oder gegen die Reform.»