Das neue Parking soll unter der Wettsteinstrasse und dem heutigen Parkplatz beim Gemeindehaus entstehen, wie der Gemeinderat am Mittwoch mitteilte. Oberirdisch sollen gemäss Bebauungsplan 56 Parkplätze aufgehoben werden.

Die Zufahrt zur Tiefgarage ist über die Bahnhofstrasse und die bestehende Einfahrt der Einstellhalle des Postgebäudes vorgesehen. Damit will der Gemeinderat das Dorfzentrum vom Verkehr entlasten. Das Bauwerk könnte gemäss Mitteilung in zwei Etappen in rund neun Monaten realisiert werden.

Der Einwohnerrat hatte im Januar 2014 einen Projektierungskredit von 370'000 Franken für die Erarbeitung eines Bauprojekts sowie die Baubewilligungs- und Submissionsverfahren beschlossen. Entschieden wurde zudem, dass das Projekt technisch und finanziell so zu gestalten sei, dass es auch mit einem privaten Investor realisiert werden könnte.